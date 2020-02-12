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"Коронавирус сразу сделал всех нас "человеками": Доктор Мясников напомнил, что все равны перед пандемией

12 февраля 2020, 13:39  •  111 • Политика
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу - COVID-2019. "Обратили внимание, как коронавирус сразу сделал всех нас "человеками"?! Мы уже не русские, китайцы, американцы и "прочие шведы", не богатые и бедные, гордые и униженные, мы - люди, которые все одинаково не хотят болеть и умирать!" - прокомментировал неожиданный эффект от болезни доктор Мясников.
Китайский коронавирус COVID-2019 в один момент уравнял всех людей на планете и показал, насколько человечество беззащитно, несмотря на все свои лазеры и ядерное оружие. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Банкиры умирают точно так же, как и ассенизаторы, если вирус молниеносен и безжалостен, - написал он в своём Telegram-канале.
Доктор Мясников уточнил, что под "молниеносным и безжалостным вирусом" он имеет в виду болезни будущего. Китайский коронавирус - это лишь лёгкое предупреждение о том, что ждёт людей в будущем, считает врач.
Обратили внимание, как коронавирус сразу сделал всех нас "человеками"?! Мы уже не русские, китайцы, американцы и "прочие шведы", не богатые и бедные, гордые и униженные, мы - люди, которые все одинаково не хотят болеть и умирать! И поможет нам перед лицом будущих пандемий (а они будут, увы!) ядерное оружие, лазеры и санкции?! - задаётся риторическим вопросом доктор Мясников.
Он считает, что нет. В подтверждение своих слов врач опубликовал взятый из "Википедии" список "умерших от чумы". В нём находятся и коронованные особы, и аристократы, и политики, и художники.
В связи с вышесказанным приходит на ум цитата из "Мастера и Маргариты": "Мы увидим лиц, объём власти которых в своё время был чрезвычайно велик. Но, право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно и, даже я бы сказал, грустно", - подводит итог доктор Мясников.
Напомним, сегодня коронавирус получил официальное название. Как пишут "Ура.ру" - это COVID-2019, о чём сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроа Адханом Гебрейесус.

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