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"Коронавирус сразу сделал всех нас "человеками": Доктор Мясников напомнил, что все равны перед пандемией
12 февраля 2020, 13:39 • 111 • Политика
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу - COVID-2019. "Обратили внимание, как коронавирус сразу сделал всех нас "человеками"?! Мы уже не русские, китайцы, американцы и "прочие шведы", не богатые и бедные, гордые и униженные, мы - люди, которые все одинаково не хотят болеть и умирать!" - прокомментировал неожиданный эффект от болезни доктор Мясников.
Китайский коронавирус COVID-2019 в один момент уравнял всех людей на планете и показал, насколько человечество беззащитно, несмотря на все свои лазеры и ядерное оружие. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор Мясников уточнил, что под "молниеносным и безжалостным вирусом" он имеет в виду болезни будущего. Китайский коронавирус - это лишь лёгкое предупреждение о том, что ждёт людей в будущем, считает врач.
Он считает, что нет. В подтверждение своих слов врач опубликовал взятый из "Википедии" список "умерших от чумы". В нём находятся и коронованные особы, и аристократы, и политики, и художники.
Напомним, сегодня коронавирус получил официальное название. Как пишут "Ура.ру" - это COVID-2019, о чём сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроа Адханом Гебрейесус.
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