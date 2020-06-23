"Коронавирус спас Украину от вторжения России": Бабченко поделился "больными фантазиями"

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 спасла Украину от военного вторжения России. С таким заявлением выступил сбежавший сначала из России, а потом и Украины журналист Аркадий Бабченко, известный инсценировкой собственной смерти.

По его словам, из-за протестов в США и политических потрясений в Европе, вызванных выходом Британии из ЕС и скорым уходом канцлера Германии Ангелы Меркель, якобы сложилась идеальная ситуация для вторжения России на Украину. И не произошло оно только из-за эпидемии коронавируса.

"Я думаю, этой весной Украину от вторжения спас только COVID. Да и не только Украину", - написал Бабченко на своей странице в Facebook.

При этом в конце он оговорился, что всё вышесказанное может быть его "больной фантазией". А в завершение Бабченко попросил перечислить ему денег. Беглый журналист находится в Израиле и нигде не работает.