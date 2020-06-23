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"Коронавирус спас Украину от вторжения России": Бабченко поделился "больными фантазиями"
23 июня 2020, 08:00 • 21 • Политика
Беглый журналист Аркадий Бабченко утверждает, что коронавирус спас Украину от вторжения России. "Может, это всё мои больные фантазии", - отметил он и попросил дать ему денег.
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 спасла Украину от военного вторжения России. С таким заявлением выступил сбежавший сначала из России, а потом и Украины журналист Аркадий Бабченко, известный инсценировкой собственной смерти.
По его словам, из-за протестов в США и политических потрясений в Европе, вызванных выходом Британии из ЕС и скорым уходом канцлера Германии Ангелы Меркель, якобы сложилась идеальная ситуация для вторжения России на Украину. И не произошло оно только из-за эпидемии коронавируса.
При этом в конце он оговорился, что всё вышесказанное может быть его "больной фантазией". А в завершение Бабченко попросил перечислить ему денег. Беглый журналист находится в Израиле и нигде не работает.
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