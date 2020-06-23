Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
Главная / Политика

"Коронавирус спас Украину от вторжения России": Бабченко поделился "больными фантазиями"

23 июня 2020, 08:00  •  21 • Политика
Беглый журналист Аркадий Бабченко утверждает, что коронавирус спас Украину от вторжения России. "Может, это всё мои больные фантазии", - отметил он и попросил дать ему денег.
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 спасла Украину от военного вторжения России. С таким заявлением выступил сбежавший сначала из России, а потом и Украины журналист Аркадий Бабченко, известный инсценировкой собственной смерти.
По его словам, из-за протестов в США и политических потрясений в Европе, вызванных выходом Британии из ЕС и скорым уходом канцлера Германии Ангелы Меркель, якобы сложилась идеальная ситуация для вторжения России на Украину. И не произошло оно только из-за эпидемии коронавируса.
"Я думаю, этой весной Украину от вторжения спас только COVID. Да и не только Украину", - написал Бабченко на своей странице в Facebook.
При этом в конце он оговорился, что всё вышесказанное может быть его "больной фантазией". А в завершение Бабченко попросил перечислить ему денег. Беглый журналист находится в Израиле и нигде не работает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
23 июня 2020, 06:00
Россия должна наказать Габунию: Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне подсказал способ
23 июня 2020, 04:00
Политолог Осташко не смолчал после новых оскорблений: "Сегодня Грузии нет - страна Габуний"
23 июня 2020, 01:00
Путин России сейчас нужен больше, чем в 2000-м. Малофеев разбил все домыслы об "обнулении"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое заявление
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
18 июня 2020, 07:00
Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.