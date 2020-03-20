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"Коронавирус отсекает Калининградскую область": Поляки захотели забрать регион себе
20 марта 2020, 13:35 • 107 • Политика
Поляки захотели воспользоваться "удачным моментом" и присоединить к своей территории часть России. "Коронавирус отсекает Калининградскую область" - с таким заголовком вышла статья в одном из зарубежных изданий.
Статья появилась в польском издании Gazeta Wyborcza. Сообщается, что закрытие границ привело к "полуизоляции" Калининградской области. В публикации говорится, что жители этого региона привыкли покупать продукты в польских магазинах, а теперь им туда не попасть.
Однако автор отмечает, что даже если область окажется совершенно отрезанной от мира, запасов продуктов в российских магазинах хватит на месяц.
Под материалом появились эмоциональные комментарии. Люди с сочувствием относятся к калининградцам и рекомендуют им провести референдум, чтобы выйти из состава России.
"Им было бы лучше, если бы область присоединилась к Польше", - написал Superkuku.
Читатель с ником Ews отметил, что Россия может и массированным ударом за такое ответить, ведь Калининградская область является для страны ключевым регионом, который РФ "будет удерживать любой ценой".
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