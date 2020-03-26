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"Коронавирус нас поработил": Сестра музыканта Фомина рассказала о жизни в Италии при пандемии

26 марта 2020, 21:35  •  45 • В мире
В Италии, которая оказалась второй страной по числу заболевших коронавирусом людей, живет немало граждан России. Они делятся своими впечатлениями о том, как отразилась на обычной жизни итальянцев пандемия. "Коронавирус нас поработил", - рассказала сестра российского музыканта Мити Фомина.
По словам Светланы Фоминой, которая уже много лет живёт в Италии, ситуация в стране сложилась довольно тяжёлая.
Коронавирус нас, так сказать, поработил. Мы не можем выходить из дома. Мой сын пошел два дня назад в горы один. Чтоб вам объяснить, чтобы пойти в горы, нужно просто повернуть по улице 300 метров направо, и ты уже оказываешься практически в горах. Его остановили полицейские и сказали, что если он не вернется, его оштрафуют, - рассказала она в беседе с журналистами "Пятого канала".
Чтобы обеспечить себя продуктами, местным жителям приходится соблюдать очень жёсткие правила, за невыполнение их грозит штраф. К примеру, можно поехать в супермаркет, однако при себе необходимо иметь специальный документ - объяснительную бумагу, в котором каждый обязуется говорить "правду и только правду".
То есть если ты поехал за покупками, то ты поехал за покупками, - описала ситуацию женщина.
При этом Светлана Фомина считает, что и из такой ситуации можно извлечь пользу - появилось много свободного времени. При этом не надо воспринимать все изменения, которые произошли в обычной жизни, как константу, это ведь не навсегда.
Что касается опасности коронавируса, давайте не будем ее преуменьшать. Но давайте будем стараться ограничивать себя в прогулках, в праздниках. Это ненадолго. И я думаю, что очень важно задуматься о том, как мы жили раньше. Я немного ухожу в патетику, но это на самом деле очень важно. У нас сейчас много времени. Давайте сядем и подумаем - а как мы жили раньше, хотим ли мы жить так же? У нас есть какие-то мечты, есть какие-то неотложные дела. Давайте этим займемся, - призвала Светлана Фомина.
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