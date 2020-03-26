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"Коронавирус нас поработил": Сестра музыканта Фомина рассказала о жизни в Италии при пандемии
26 марта 2020, 21:35 • 45 • В мире
В Италии, которая оказалась второй страной по числу заболевших коронавирусом людей, живет немало граждан России. Они делятся своими впечатлениями о том, как отразилась на обычной жизни итальянцев пандемия. "Коронавирус нас поработил", - рассказала сестра российского музыканта Мити Фомина.
По словам Светланы Фоминой, которая уже много лет живёт в Италии, ситуация в стране сложилась довольно тяжёлая.
Чтобы обеспечить себя продуктами, местным жителям приходится соблюдать очень жёсткие правила, за невыполнение их грозит штраф. К примеру, можно поехать в супермаркет, однако при себе необходимо иметь специальный документ - объяснительную бумагу, в котором каждый обязуется говорить "правду и только правду".
При этом Светлана Фомина считает, что и из такой ситуации можно извлечь пользу - появилось много свободного времени. При этом не надо воспринимать все изменения, которые произошли в обычной жизни, как константу, это ведь не навсегда.
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