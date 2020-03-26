"Коронавирус нас поработил": Сестра музыканта Фомина рассказала о жизни в Италии при пандемии

По словам Светланы Фоминой, которая уже много лет живёт в Италии, ситуация в стране сложилась довольно тяжёлая.

Коронавирус нас, так сказать, поработил. Мы не можем выходить из дома. Мой сын пошел два дня назад в горы один. Чтоб вам объяснить, чтобы пойти в горы, нужно просто повернуть по улице 300 метров направо, и ты уже оказываешься практически в горах. Его остановили полицейские и сказали, что если он не вернется, его оштрафуют, - рассказала она в беседе с журналистами "Пятого канала".

Чтобы обеспечить себя продуктами, местным жителям приходится соблюдать очень жёсткие правила, за невыполнение их грозит штраф. К примеру, можно поехать в супермаркет, однако при себе необходимо иметь специальный документ - объяснительную бумагу, в котором каждый обязуется говорить "правду и только правду".

То есть если ты поехал за покупками, то ты поехал за покупками, - описала ситуацию женщина.

При этом Светлана Фомина считает, что и из такой ситуации можно извлечь пользу - появилось много свободного времени. При этом не надо воспринимать все изменения, которые произошли в обычной жизни, как константу, это ведь не навсегда.