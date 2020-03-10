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"Коронавирус наносит удар": Эпидемия грозит оставить нефтяников США не у дел - Forbes

10 марта 2020, 23:35  •  124 • Политика
Коронавирус грозит вывести из игры нефтяников США, пишет Forbes. Американская сланцевая нефть может просто не выдержать конкуренции, считают эксперты издания. "Когда внешний раздражитель, вроде COVID-19, наносит свой удар, последствия этого удара могут изменить мир", - отмечает журнал.
Китайский коронавирус угрожает не только жизням людей, но и мировой экономике. В частности, коронавирусная инфекция может вывести из игры нефтяников США, пишет журнал Forbes.
Сообщается, что из-за эпидемии Китай существенно сократил закупки нефти, что привело к падению глобального спроса на нефть. При этом Саудовская Аравия и Россия не договорились о снижении добычи "чёрного золота".
Жертвой сложившейся ситуации могут стать нефтяники США с их сланцевой нефтью. Текущий кризис на нефтяном рынке может вывести их из игры. Forbes отмечает, что Москва и Эр-Рияд уже давно предпринимают попытки это сделать.
Когда внешний раздражитель, вроде COVID-19, наносит свой удар, последствия этого удара могут изменить мир. Могут понадобиться годы, чтобы последствия проявились, но ранние следы воздействия уже ощущаются, - заключает издание.
Напомним, что в начале недели произошёл резкий обвал цен на нефть. Это стало результатом несостоявшейся сделки ОПЕК+ о снижении добычи "черного золота". По мнению Минэнерго, на восстановление рынка уйдёт несколько месяцев. Также на ситуацию влияет распространение коронавируса.

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