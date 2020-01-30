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"Коронавирус безвозвратно поражает мозг": Меркури тонко поддел China за "уничтожение" России за три часа

30 января 2020, 13:39  •  18 • Политика
Журналисты издания China предположили, что в случае войны с США Россия якобы "может быть уничтожена" за три часа. Журналист Илиас Меркури тонко поддел китайских экспертов, заметив, что "коронавирус безвозвратно поражает мозг".
Только в Европе на Россию нацелены 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков. В любую минуту они готовы совершить нападение, что якобы не оставляет России "никаких шансов" - за три часа она "может быть уничтожена". Такое утверждение высказали журналисты издания China.
Журналист Илиас Меркури у себя на странице в социальной сети Twitter тонко поддел китайских экспертов.
"Китайские эксперты: "В случае войны с США Россия будет уничтожена в первые три часа". Коронавирус безвозвратно поражает мозг", - заметил журналист.
Фото: скриншот twitter/imerkouri
Меркури явно намекает на бушующую в Китае эпидемию, вызванную коронавирусом, число жертв которого приближается к 200, а количество заболевших исчисляется тысячами.
Интернет-пользователи, отвечая на твит журналиста, озвучили свои варианты последствий войны США и России.
"Но США в этом случае будут уничтожены в первый час", - ответил Меркури политолог Виталий Третьяков.
"Хотелось бы понять, как Китай в этом раскладе оценивает свои шансы на выживание?" - задаётся вопросом Регион40rus @LawyerGavr.
"Возможно, но только пусть не надеются, что на Земле вообще что-то останется живое после нашего ответного удара", - замечает @ZigZag69951490.
"В случае войны России с США весь мир будет уничтожен за три часа", - отметил @freddy_daddy2.

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