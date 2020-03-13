"Коронавирус - идеальный вариант для Лукашенко": Как эпидемия станет "манной небесной", рассказал Суздальцев

После того как в СМИ появилась информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко почувствовал себя плохо и упал в обморок, следом появилась неподтверждённая информация о том, что лидер соседней страны болен коронавирусом. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт только добавила масла в огонь, заявив, что "дело не только и не столько в коронавирусе". Она также сообщила о переносе "Большого разговора с президентом" на неопределённый срок.

Царьград обратился к политологу Андрею Суздальцеву, чтобы разобраться в ситуации. Суздальцев - специалист именно по отношениям России и Белоруссии, а также в целом внутренней белорусской политике. Для чего Минск муссирует тему коронавируса вокруг Лукашенко и что волнующая массы тема может принести белорусским властям, спросили мы у эксперта.

Эпидемия коронавируса и массовое волнение вокруг этой темы может помочь белорусскому лидеру в политических вопросах, считает Суздальцев.

Информация об обмороке Лукашенко из-за коронавируса может быть некой спекуляцией на фоне популярной темы эпидемии. Власти Белоруссии, с одной стороны, хотят показать, что "очень правильная, мудрая политика Лукашенко спасает народ от коронавируса", считает политолог, отмечая, что "на самом деле нет".

"С другой стороны, политический соблазн колоссальный - использовать эту эпидемию для того, чтобы вообще отложить выборы, вообще их сдвинуть", - заявил Суздальцев.

Например, "ввести чрезвычайное положение какое-нибудь и так далее".

По словам эксперта, "это идеальный вариант для авторитарного режима".

Он подчеркнул, что на данный момент Минск ещё не определился, какую тактику ему выбрать.

"Конечно, в их понимании, как любого авторитарного… такого рода стихийные явления - они манна небесная. Тут они выступают в роли такого, знаете, героя на коне, который всё решает одним махом. Почти божественно. Ну, естественно… Поэтому им хочется воспользоваться", - сказал он и добавил, что имиджевый вопрос их также "душит".

"Вот она и зондирует немножко, видите, коронавирус упомянула и так далее", - говорит эксперт о Наталье Эйсмонт.

"Это доказывает то, что кухня варится там, там думают, что делать с этим делом", - сказал политолог, оценивая упоминание коронавируса помощницей Лукашенко.

Суздальцев также отметил, что Эйсмонт "является невероятно лживой женщиной".

"Она лжёт невообразимо. И, кстати, ведёт себя зачастую крайне неуважительно к собственному патрону", - подчеркнул он, комментируя её сообщение о переносе "Большого разговора с президентом".