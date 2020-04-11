|
"Коронаносец": Флагман французского флота проиграл сражение с COVID-19
11 апреля 2020, 19:35 • 71 • В мире
Флагман французского флота - авианосец "Шарль де Голль" - проиграл сражение с COVID-19. У 50 военнослужащих был выявлен коронавирус. Интернет-пользователи уже прозвали судно "коронаносцем".
Сразу у 50 французских военнослужащих, находящихся на авианосце "Шарль де Голль", был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
Ранее была информация, что у 40 членов экипажа корабля подозревают наличие инфекции. В связи с этим на авианосец выслали медиков с системами тестирования на COVID-19.
Проверка показала, что заболевших на судне даже больше, чем думали изначально, - сразу 50 человек. В общей же сложности тест прошли 66 военных.
Между тем авианосец, являющийся флагманом ВМС Франции, в настоящее время продолжает двигаться в Тулон.
Интернет-пользователи тем временем уже прозвали судно "коронаносцем". Об этом, в частности, написал Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2020, 19:35
|
08 апреля 2020, 21:35
|
06 апреля 2020, 12:35
|
05 апреля 2020, 11:35
|
07 апреля 2020, 01:35
|
11 апреля 2020, 04:35
|
05 апреля 2020, 09:35