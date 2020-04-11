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"Коронаносец": Флагман французского флота проиграл сражение с COVID-19

11 апреля 2020, 19:35  •  71 • В мире
Флагман французского флота - авианосец "Шарль де Голль" - проиграл сражение с COVID-19. У 50 военнослужащих был выявлен коронавирус. Интернет-пользователи уже прозвали судно "коронаносцем".
Сразу у 50 французских военнослужащих, находящихся на авианосце "Шарль де Голль", был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
Ранее была информация, что у 40 членов экипажа корабля подозревают наличие инфекции. В связи с этим на авианосец выслали медиков с системами тестирования на COVID-19.
Проверка показала, что заболевших на судне даже больше, чем думали изначально, - сразу 50 человек. В общей же сложности тест прошли 66 военных.
На данный момент ни у кого из моряков не наблюдалось ухудшения состояния здоровья. Однако три моряка были эвакуированы в качестве меры предосторожности утром 9 апреля, - передали представители ведомства.
Между тем авианосец, являющийся флагманом ВМС Франции, в настоящее время продолжает двигаться в Тулон.
Интернет-пользователи тем временем уже прозвали судно "коронаносцем". Об этом, в частности, написал Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".

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