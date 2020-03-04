"Корона боится коронавируса": Елизавета II впервые вручила награды в перчатках

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что в ходе традиционного вручения наград выдающимся британцам в Букингемском дворце Елизавета II находится в перчатках. Подобный аксессуар на королеве во время церемонии появился впервые более чем за 60 лет.

Как пишет Press Association, вероятно, перчатки стали мерой предосторожности на фоне распространения в мире опасного коронавируса. Однако в канцелярии Елизаветы II не стали объяснять, связано ли это с COVID-19.

"Бережёную королеву бог бережёт", - отметил журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Вот и корона боится коронавируса", - написал политолог Владимир Корнилов.

В то же время по словам журналиста Джо Литтла, специализирующегося на жизни монарших потомков Британской Империи, назвал действия королевы разумной предосторожностью, ведь до 94-го дня рождения Елизаветы осталось всего шесть недель.

"Другой возможностью была отмена церемонии вручения наград, но королева - монарх, выступающий за привычный ход вещей", - приводит его слова агентство.

В Великобритании уже зафиксирован 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Всего в мире заболело более 91 тысячи человек, три тысячи заражённых скончались.