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"Корона боится коронавируса": Елизавета II впервые вручила награды в перчатках

04 марта 2020, 18:35  •  48 • В мире
На фоне распространения инфекции COVID-19 британская королева Елизавета II впервые с 1952 года вручила награды в перчатках. "Вот и корона боится коронавируса", - отметили в соцсетях.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что в ходе традиционного вручения наград выдающимся британцам в Букингемском дворце Елизавета II находится в перчатках. Подобный аксессуар на королеве во время церемонии появился впервые более чем за 60 лет.
Как пишет Press Association, вероятно, перчатки стали мерой предосторожности на фоне распространения в мире опасного коронавируса. Однако в канцелярии Елизаветы II не стали объяснять, связано ли это с COVID-19.
"Бережёную королеву бог бережёт", - отметил журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Вот и корона боится коронавируса", - написал политолог Владимир Корнилов.
В то же время по словам журналиста Джо Литтла, специализирующегося на жизни монарших потомков Британской Империи, назвал действия королевы разумной предосторожностью, ведь до 94-го дня рождения Елизаветы осталось всего шесть недель.
"Другой возможностью была отмена церемонии вручения наград, но королева - монарх, выступающий за привычный ход вещей", - приводит его слова агентство.
В Великобритании уже зафиксирован 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Всего в мире заболело более 91 тысячи человек, три тысячи заражённых скончались.

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