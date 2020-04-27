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"Короля играет свита": Гаспарян об "очередной мерзости" Навального

27 апреля 2020, 23:10  •  109 • Политика
Навальный сравнил российских полицейских с фашистскими оккупантами из-за жёстких карантинных мер в Москве. "Что называется, короля играет свита. Если господин Навальный хочет быть вождём всех возможных тупиц..." - комментирует политолог Армен Гаспарян "очередную мерзость" оппозиционера.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный на своей странице в Twitter сравнил российских полицейских с нацистскими оккупантами. Очередную мерзость "борца с режимом" прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Речь идёт о сообщении Навального в Twitter. Он опубликовал снимок времён Великой Отечественной войны с нацистскими солдатами, проверяющими документы у девушки. А рядом поставил фото российского полицейского, проверяющего разрешение на передвижение по городу в связи с эпидемией коронавируса.
Гаспарян отмечает, что данная публикация наглядно демонстрирует, что аудитория Навального ещё более безграмотная, нежели он сам. Поэтому если его задача - возглавить самых недалёких людей, то он её успешно выполняет.
Что называется, короля играет свита. Если господин Навальный хочет быть вождём всех возможных тупиц, ну тогда давайте признаем честно - он эту миссию выполняет с большим успехом, - сказал Гаспарян в эфире НТВ.
Напомним, что Навальный уже не первый раз публикует откровенно провокационные сообщения. Ранее его поймали на том, что он почти дословно повторил нацистскую агитку времён Второй мировой войны.

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