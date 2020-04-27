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"Короля играет свита": Гаспарян об "очередной мерзости" Навального
27 апреля 2020, 23:10 • 109 • Политика
Навальный сравнил российских полицейских с фашистскими оккупантами из-за жёстких карантинных мер в Москве. "Что называется, короля играет свита. Если господин Навальный хочет быть вождём всех возможных тупиц..." - комментирует политолог Армен Гаспарян "очередную мерзость" оппозиционера.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный на своей странице в Twitter сравнил российских полицейских с нацистскими оккупантами. Очередную мерзость "борца с режимом" прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Речь идёт о сообщении Навального в Twitter. Он опубликовал снимок времён Великой Отечественной войны с нацистскими солдатами, проверяющими документы у девушки. А рядом поставил фото российского полицейского, проверяющего разрешение на передвижение по городу в связи с эпидемией коронавируса.
Гаспарян отмечает, что данная публикация наглядно демонстрирует, что аудитория Навального ещё более безграмотная, нежели он сам. Поэтому если его задача - возглавить самых недалёких людей, то он её успешно выполняет.
Напомним, что Навальный уже не первый раз публикует откровенно провокационные сообщения. Ранее его поймали на том, что он почти дословно повторил нацистскую агитку времён Второй мировой войны.
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