"Королеве вкололи. Боже, храни королеву": Елизавету II привили от COVID-19

Букингемский дворец сообщил о вакцинации Елизаветы II и её мужа герцога Эдинбургского Филиппа. Прививка от коронавируса была сделана 9 января. В пресс-службе монарха не уточнили, какой из препаратов был использован.

Варианта два: или вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, или вакцина Pfizer (США) и её партнёра BioNTech (Германия). Оба эти препарата используются на территории Великобритании для массовой вакцинации.

94-летняя Елизавета II с начала ноября находится в Виндзорском замке, который расположен в 40 километрах от Лондона. В этой резиденции постоянно пребывает и её 99-летний супруг. Королевскую чету обслуживает "защитный кокон" - так неофициально называют несколько десятков человек, которые изолировались в замке.

"Королеве вкололи. Боже, храни королеву", - лаконично отреагировала на новость автор Telegram-канала "Мария Бутина", поставив в конце сообщения скобку, означающую улыбку.