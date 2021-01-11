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"Королеве вкололи. Боже, храни королеву": Елизавету II привили от COVID-19

11 января 2021, 06:40  •  69 • В мире
Королеву Великобритании Елизавету II привили от COVID-19, но при этом в Букингемском дворце главную тайну процедуры сохранили. "Королеве вкололи. Боже, храни королеву", - отреагировала на это Мария Бутина.
Букингемский дворец сообщил о вакцинации Елизаветы II и её мужа герцога Эдинбургского Филиппа. Прививка от коронавируса была сделана 9 января. В пресс-службе монарха не уточнили, какой из препаратов был использован.
Варианта два: или вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, или вакцина Pfizer (США) и её партнёра BioNTech (Германия). Оба эти препарата используются на территории Великобритании для массовой вакцинации.
94-летняя Елизавета II с начала ноября находится в Виндзорском замке, который расположен в 40 километрах от Лондона. В этой резиденции постоянно пребывает и её 99-летний супруг. Королевскую чету обслуживает "защитный кокон" - так неофициально называют несколько десятков человек, которые изолировались в замке.
"Королеве вкололи. Боже, храни королеву", - лаконично отреагировала на новость автор Telegram-канала "Мария Бутина", поставив в конце сообщения скобку, означающую улыбку.

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