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"Королева грустит над решением, которое сама продиктовала"? Вассерман указал на интересную деталь в "отречении" принца Гарри

09 января 2020, 20:09  •  79 • В мире
В Сети появились новости о том, что королева Елизавета II "опечалена" тем, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от всех королевский привилегий. Политический эксперт Анатолий Вассерман увидел в официальных сообщениях неожиданный поворот. Эксперт считает, что "королева грустит над решением, которое сама же, собственно, и продиктовала". Принц Гарри сам "отрёкся" от привилегий, но наверняка его к этому подтолкнули. Васерман объяснил, что могло стать причиной "раскола" в королевской семье.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что снимают с себя королевские полномочия. К такому решению герцог и герцогиня Сассекские пришли после долгих размышлений и дискуссий, и теперь, по их словам, они "намерены работать, чтобы стать финансово независимыми".
Такое решение вызвало бурю эмоций в королевской семье. Как пишет Nation News со ссылкой на издание The Sun, королева Елизавета II "глубоко опечалена", а "принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости". Источники в Букингемском дворце заявили, что этот шаг не был ни с кем согласован и нарушает протокол.
Однако политический эксперт Анатолий Вассерман считает, что не всё так просто. Скорее всего, это решение исходило именно от британской королевы.
"Насколько мне известно, подобные прецеденты, хоть и редко, но всё же бывают. А что касается конкретно принца Гарри, то, насколько я знаю, недавно всплыли какие-то скандальные подробности из его холостяцкой жизни. Плюс к тому, Меган Маркл не вписалась толком в королевскую семью и каждый раз вылезают какие-нибудь косяки с её участием. Так что подозреваю, что принц Гарри отказался от привилегий, как говорили в советское время, добровольно-принудительно. То есть он, конечно, сам объявил, что отказывается от привилегий, но ему, вероятнее всего, довольно долго объясняли, какие проблемы его ждут, если он от этих привилегий не откажется. Такое бывает довольно часто, и я не исключаю, что королева сейчас грустит над решением, которое сама же, собственно, и продиктовала", - заявил Анатолий Вассерман.
Вассерман считает, что "репутации монархии - это едва ли не главный капитал Британии". Поэтому поступиться им не могли. Эксперт указал и на возможных наследников. По словам Вассермана, не стоит сбрасывать со счетов принца Чарльза и двух его сыновей.

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