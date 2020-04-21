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"Король вентиляторов" и большой провал: Трамп, получивший помощь из России, перевернул всё с ног на голову

21 апреля 2020, 08:10  •  175 • В мире
Президент США Дональд Трамп назвал свою страну "королём вентиляторов". Он считает, что только Штаты могут помочь другим странам с этим видом оборудования. Правда, Трамп позабыл, что в США аппараты ИВЛ поставила Россия.
В своём Twitter Трамп заявил, что оказался прав.
"Как я был прав! Наша страна теперь король "вентиляторов". Другие страны звонят с просьбой о помощи - и мы поможем. Я был прав и насчёт систем тестирования", - написал он.
Ранее сообщалось, что, по прогнозам, в США от COVID-19 умрёт около 200 тысяч человек, но у Дональда Трампа на этот счёт иное мнение. Он полагает, что число жертв не превысит 65 тысяч человек. Президент США отметил, что такая разница в цифрах говорит о великолепной работе его администрации. При этом в стране уже скончалось более 41 тысячи граждан.
Трампа критиковали, что в стране проводится недостаточное количество тестов на коронавирус. Он отверг эти заявления.
Под упоминаемыми Трампом "вентиляторами" подразумевались аппараты ИВЛ. 30 марта состоялся телефонный разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Последний уведомил коллегу, что самолёт с медицинским оборудованием, в том числе и аппаратами ИВЛ, будет отправлен 1 апреля. Тогда в США было только 226 тысяч заражённых (сейчас - свыше 746 тысяч).
Часть груза Соединённые Штаты тогда оплатили. Дональд Трамп позднее заявлял, что в стране есть всё необходимое для лечения граждан. В том числе и достаточное количеств "вентиляторов" - аппаратов ИВЛ. Он даже заявил, что готов помочь России. Получилось, что получивший щедрую помощь от России американский президент всё перевернул с ног на голову.
"Мы самая богатая и продвинутая нация в мире. Но даже у нас недостаточно тестов для пациентов с симптомами COVID-19. Наши медсёстры носят мешки для мусора из-за недостатка в защитных костюмах", - ответил на твит Трампа рядовой американец, врач Eugene Gu.
Он добавил, что единственный способ вновь открыть страну, то есть снять введённые ограничения и вернуться к обычной жизни, - провести массовое тестирование граждан на коронавирус. Для этого стоит использовать "домашние" экспресс-тесты.
"Король вентиляторов? Скорее король смерти", - написала в комментариях BridgetSterli19.
"Трамп - король мелочности. Король неудачи", - считает пользователь с ником mmpadellan.
"Дональд Трамп, это большой провал", - сошлись во мнении сразу несколько пользователей.

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"Король вентиляторов" и большой провал: Трамп, получивший помощь из России, перевернул всё с ног на голову
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