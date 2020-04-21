"Король вентиляторов" и большой провал: Трамп, получивший помощь из России, перевернул всё с ног на голову

В своём Twitter Трамп заявил, что оказался прав.

"Как я был прав! Наша страна теперь король "вентиляторов". Другие страны звонят с просьбой о помощи - и мы поможем. Я был прав и насчёт систем тестирования", - написал он.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, в США от COVID-19 умрёт около 200 тысяч человек, но у Дональда Трампа на этот счёт иное мнение. Он полагает, что число жертв не превысит 65 тысяч человек. Президент США отметил, что такая разница в цифрах говорит о великолепной работе его администрации. При этом в стране уже скончалось более 41 тысячи граждан.

Трампа критиковали, что в стране проводится недостаточное количество тестов на коронавирус. Он отверг эти заявления.

Под упоминаемыми Трампом "вентиляторами" подразумевались аппараты ИВЛ. 30 марта состоялся телефонный разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Последний уведомил коллегу, что самолёт с медицинским оборудованием, в том числе и аппаратами ИВЛ, будет отправлен 1 апреля. Тогда в США было только 226 тысяч заражённых (сейчас - свыше 746 тысяч).

Часть груза Соединённые Штаты тогда оплатили. Дональд Трамп позднее заявлял, что в стране есть всё необходимое для лечения граждан. В том числе и достаточное количеств "вентиляторов" - аппаратов ИВЛ. Он даже заявил, что готов помочь России. Получилось, что получивший щедрую помощь от России американский президент всё перевернул с ног на голову.

"Мы самая богатая и продвинутая нация в мире. Но даже у нас недостаточно тестов для пациентов с симптомами COVID-19. Наши медсёстры носят мешки для мусора из-за недостатка в защитных костюмах", - ответил на твит Трампа рядовой американец, врач Eugene Gu.

Он добавил, что единственный способ вновь открыть страну, то есть снять введённые ограничения и вернуться к обычной жизни, - провести массовое тестирование граждан на коронавирус. Для этого стоит использовать "домашние" экспресс-тесты.

"Король вентиляторов? Скорее король смерти", - написала в комментариях BridgetSterli19.

"Трамп - король мелочности. Король неудачи", - считает пользователь с ником mmpadellan.

"Дональд Трамп, это большой провал", - сошлись во мнении сразу несколько пользователей.