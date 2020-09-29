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"Король-матрос" попал в больницу: Норвежцы встревожены - у монарха проблемы с дыханием

29 сентября 2020, 21:00  •  33 • В мире
Жители Норвегии встревожены болезнью 83-летнего короля Харальда V: монарх, которого в стране любовно называют "королём-матросом", попал в больницу с респираторным заболеванием.
В пятницу, 25 сентября, стало известно, что короля Норвегии Харальда V госпитализировали из-за проблем с дыханием. Врачи уверенно заявили, что это не коронавирус, но подданные Харальда тревожатся, ведь это уже не первая госпитализация пожилого монарха. В начале 2020 года он даже на некоторое время слагал с себя обязанности.
Сегодня короля выписали из клиники, но он останется на больничном как минимум на неделю. Его обязанности снова будет выполнять принц Хокон.
У короля Харальда больное сердце - в начале 2000-х он перенёс несколько операций по шунтированию. Тем не менее монарх, вступивший на престол почти 30 лет назад, весьма бодр и много путешествует по стране, а ещё обожает парусный спорт. Однажды он переночевал прямо на борту своей яхты, за что получил прозвище "король-матрос".
Пару лет назад так же заставил волноваться подданных супруг королевы Елизаветы II, 96-летний герцог Эдинбургский Филипп - он был госпитализирован в лондонскую больницу. По информации "Экспресс газеты", ему сделали сложную операцию на бедре.

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