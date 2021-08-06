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"Король Арбидола и властелин колец": Журналисты нашли олигарха, заработавшего на вакцинации в России
06 августа 2021, 12:40 • 255 • Политика
Стало известно, кто заработал миллиарды рублей на поставках самой популярной у русских вакцины от коронавируса "Спутник V". Это владелец немецкой кольцевой гоночной трассы Виктор Харитонин, который сколотил состояние на продажах Арбидола. Чем не "король Арбидола и властелин колец"?
СМИ выяснили, кто больше всех заработал на производстве препарата "Спутник V", который является самой распространённой в России вакциной от коронавируса. Большинство контрактов на поставки получила бизнес-империя "Фармстандарт", которая принадлежит олигарху Виктору Харитонину.
В этом году Центр Гамалеи объявил контракты на выпуск вакцины почти на 100 млрд рублей. К концу лета больше половины этой суммы уже выбрано.
Почти 60% досталось структурам "Фармстандарта". Эта компания получила около 33 млрд рублей, - сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на базу данных Росздравнадзора.
Хозяин "Фармстандарта" Виктор Харитонин считается одним из богатейших людей в России. Состояние он заработал, в том числе, на продажах Арбидола. Этот препарат 12 лет назад вошёл в список жизненно необходимых лекарственных препаратов в России.
Олигарх также известен тем, что пять лет назад купил гоночную трассу Нюрбургринг в Германии. На ней проводятся соревнования Формулы-1 и другие кольцевые гонки. После этого приобретения Харитонина прозвали в СМИ "властелином колец". Нужно ли добавлять, что его уже называют "королём Арбидола и властелином колец"?
В 2021 году Forbes поставил его на 45-е место в рейтинге 200 богатейших людей России.
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