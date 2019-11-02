"Коридор позора" Зеленского: Президенту Украины устроили "тёплую встречу" в Тернополе

"Коридор позора" устроили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в город Тернополь. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube и в соцсетях.

На кадрах видно, как люди выстроились вдоль пути следования украинского лидера и громко кричали: "Позор!" и "Нет капитуляции!" Зеленский с охраной спешно продирается сквозь сжимающую свои тиски толпу, лишь ненадолго остановившись, чтобы расслышать, что скандируют люди.

Поводом для акции послужило подписание Киевом "формулы Штайнмайера" по мирному урегулированию в Донбассе. Она предполагает разведение сил воюющих сторон, предоставление Донбассу особого статуса, проведение там местных выборов, а также предоставление амнистии всем ополченцам. Подобная схема крайне не нравится украинским националистам и радикалам, которые уже грозят расправой украинскому лидеру.