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"Кордон вокруг России": Лавров раскрыл подоплеку кризиса в Косово
29 мая 2019, 15:54 • 114 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров назвал истинную цель создания кризиса в Косово - "создать санитарный кордон вокруг России".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу резкой эскалации кризиса в Косово. По словам главы МИД, ситуацию спровоцировали те, кто мечтает создать вокруг России "санитарный кордон".
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