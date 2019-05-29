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"Кордон вокруг России": Лавров раскрыл подоплеку кризиса в Косово

29 мая 2019, 15:54  •  114 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров назвал истинную цель создания кризиса в Косово - "создать санитарный кордон вокруг России".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу резкой эскалации кризиса в Косово. По словам главы МИД, ситуацию спровоцировали те, кто мечтает создать вокруг России "санитарный кордон".

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