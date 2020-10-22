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"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
22 октября 2020, 05:20 • 17 • Политика
Украина построит два новых военно-морских порта на Чёрном море. Крымский журналист Олег Крючков уверен: они для кораблей и военных НАТО. "Морем корабли НАТО полезут под Крымский мост в Азов, а воздухом "Глоубмастер" или С-130 попрут над Крымом", - отметил он.
Военные базы, о строительстве которых объявил президент Украины Владимир Зеленский, нужны для размещения войск НАТО и атаки на Крым. Такое мнение высказал крымский журналист Олег Крючков.
Речь идёт о двух военно-морских базах на Чёрном море, строительство которых на днях анонсировал Владимир Зеленский. Также он представил свой план "возвращения" Крыма. По словам президента Украины, уже проходит обсуждение "деоккупации" полуострова с участием ЕС, Британии, Канады и Турции.
Напомним, что российские военные эксперты в целом солидарны с этим мнением. Если Украина построит эти базы, там будут стоять военные и корабли НАТО.
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