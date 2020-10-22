Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требую...
Главная / Политика

"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского

22 октября 2020, 05:20  •  17 • Политика
Украина построит два новых военно-морских порта на Чёрном море. Крымский журналист Олег Крючков уверен: они для кораблей и военных НАТО. "Морем корабли НАТО полезут под Крымский мост в Азов, а воздухом "Глоубмастер" или С-130 попрут над Крымом", - отметил он.
Военные базы, о строительстве которых объявил президент Украины Владимир Зеленский, нужны для размещения войск НАТО и атаки на Крым. Такое мнение высказал крымский журналист Олег Крючков.
Речь идёт о двух военно-морских базах на Чёрном море, строительство которых на днях анонсировал Владимир Зеленский. Также он представил свой план "возвращения" Крыма. По словам президента Украины, уже проходит обсуждение "деоккупации" полуострова с участием ЕС, Британии, Канады и Турции.
"Морем корабли НАТО полезут под Крымский мост в Азов, а воздухом "Глоубмастер" или С-130 попрут над Крымом", - комментирует Олег Крючков для портала "Политнавигатор".
Напомним, что российские военные эксперты в целом солидарны с этим мнением. Если Украина построит эти базы, там будут стоять военные и корабли НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 22:00
Раскрыт главный успех Тихановской и оппозиции
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армении
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 22:55
"Могущественная тайная сила" и отставка Чубайса: Квачков словами Соловья объяснил "обманку"
21 октября 2020, 23:50
Россия не справилась: Турция заявила о готовности ввести войска в Карабах
21 октября 2020, 22:55
CNN купился на макеты "Буревестника"? В арктической сенсации заподозрили фальшь
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армен...
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 23:50
Россия не справилась: Турция заявила о готовности ввести войска в Карабах
21 октября 2020, 23:50
Карасев предположил, что было бы, если бы Сталин не присоединил Западную Украину
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
20 октября 2020, 18:30
Ответка за Крым прилетела: ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады
18 октября 2020, 17:00
"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
15 октября 2020, 09:10
Почему Лавров пообещал прекратить общение с европейскими лидерами
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.