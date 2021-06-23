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"Корабли НАТО должны отгребать": Для британцев придумали подарок из-за инцидента с эсминцем

23 июня 2021, 19:55  •  211 • Политика
Для британского министерства обороны придумали подарок, который ведомству крайне необходим. "Корабли НАТО должны отгребать", - написал военкор Евгений Поддубный после инцидента с эсминцем-нарушителем.
Поддубный в своём Telegram-канале опубликовал анимацию курса британского военного корабля Defender. По мнению журналиста, русский посол в Великобритании должен вручить минобороны страны пребывания подарок - политическую карту мира. Она поможет британским морякам разобраться, где и чьи территориальные воды находятся.
"А вообще за такие круизы у Севастополя корабли НАТО должны отгребать. "У нас в школе за такое били", - написал Евгений Поддубный.
Ранее стало известно о действиях британского эсминца в Чёрном море. Корабль пересёк русскую границу. В Минобороны России это оценили как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Великобританию призвали провести тщательное расследование.
Британская сторона утверждает, что о своей деятельности предупреждала. Это был "мирный переход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", заявили в британском минобороны.

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