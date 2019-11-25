"Корабль-призрак с крысами-каннибалами": Тайна российского круизного лайнера не может дать покоя Западу

Круизный лайнер "Любовь Орлова" встретил свой конец в Атлантике, как пишут западные СМИ. Его называют не иначе, как "корабль-призрак, кишащий крысами-каннибалами".

Отметим, что само судно было построено в 1976 году. А погибло оно в 2013-м. Причиной стали многочисленные тяжбы и финансовые трудности.

Журналист Гленн Макки поднялся на борт морского корабля "Любовь Орлова", когда судно было в гавани Сент-Джонс летом 2010 года. Позже он расскажет, что его якобы попытался подкупить русский капитан, который "испугался предстоящей проверки".

"Он закрыл за собой дверь и сразу же дал мне ручку и что-то похожее на кусок картона и попросил написать, сколько денег я хочу", - писал своим коллегам журналист. После этого он тут же отправился сообщать обо всём в полицию.

Через два месяца после визита Макки из-за судебных исков и залогов владелец судна оставит "Любовь Орлову" и её команду в гавани, - пройдёт почти три года, прежде чем "Любовь Орлова" покинет Сент-Джонс.

CBC News напоминает, что международные СМИ так назвали судно: "Корабль-призрак, кишащий крысами-каннибалами". И отмечает, что на судьбе корабля сказались многочисленные финансовые трудности, судебные иски, задолженности по зарплате перед членами экипажа.

Отметим, что 23 января 2013 года судно покинуло канадский порт Сент-Джонс для буксировки на слом в Доминиканскую Республику, но уже во второй половине следующего дня у тянувшего судно буксира Charlene Hunt лопнул буксировочный трос и судно ушло в дрейф.

Попытки снова взять его на буксир оказались безрезультатными. Как передавала западная пресса, с конца января 2013 года судно находилось в свободном дрейфе в Атлантическом океане. Без экипажа и опознавательных огней.

Потом стали появляться сообщения, что судно затонуло. Были предприняты поиски в предполагаемом районе бедствия, но ничего не было найдено.

Пять лет назад жёлтая пресса начала распространять слухи, что дрейфующее судно могло прибить к побережью Ирландии. Однако впоследствии информацию опровергли.