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"Корабль - лишь предлог": экс-сотрудник спецслужб США разоблачил провокацию с "Донбассом"

10 декабря 2021, 07:00  •  126 • Политика
Экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет считает, что манёвр украинского корабля "Донбасс" с приближением к границам России - проверка реакции Москвы. "Корабль - лишь предлог", - полагает эксперт, отметив, что за подобной провокацией скрывается "двойной фронт" НАТО.
Скотт Беннет полагает, что против России ведутся политическая, дипломатическая и милитаристская война. Комментируя провокацию с судном "Донбасс", попытавшимся было 9 декабря прорваться к границам России, но после сменившем курс, экс-сотрудник американских спецслужб посчитал случившееся "пробным манёвром".
Цель простая: проверить реакцию Москвы на такую дерзость (хотя, напомним, несколько лет назад, ещё при прежнем президенте Украины Петре Порошенко, сразу несколько украинских судов уже нарушили границу России практически в том же районе акватории, что повлекло задержание судов и экипажей).
Беннет полагает, что манёвром "Донбасс" попытались также прощупать обороноспособность, военный и политический ответа от России, а также оценить ментальные способности. Эксперт полагает, что провокация была намеренная, а на судне было не так много членов экипажа на тот случай, если Москва жёстко отреагирует.
Без НАТО в этом деле не обошлось. Беннет считает, что Североатлантический альянс ведёт "своего рода двойной фронт" против России и "корабль - лишь предлог".
"Так, части НАТО, США, [премьер-министр] Борис Джонсон в Британии, пытаются обеспечить дипломатические переговоры с Россией, создать платформу для их заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных, выдуманных или сфабрикованных дел вроде России, которая вторгнется на Украину", - выразил мнение политолог в разговоре с "Известиями".
Напомним, 9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что корабль "Донбасс" ВМС Украины, находясь в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу безопасности мореплавания в этом районе, не отвечая на сигналы наших пограничников. Позже судно всё же сменило курс, развернувшись обратно.

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