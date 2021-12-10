"Корабль - лишь предлог": экс-сотрудник спецслужб США разоблачил провокацию с "Донбассом"

Экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет считает, что манёвр украинского корабля "Донбасс" с приближением к границам России - проверка реакции Москвы. "Корабль - лишь предлог", - полагает эксперт, отметив, что за подобной провокацией скрывается "двойной фронт" НАТО.

Скотт Беннет полагает, что против России ведутся политическая, дипломатическая и милитаристская война. Комментируя провокацию с судном "Донбасс", попытавшимся было 9 декабря прорваться к границам России, но после сменившем курс, экс-сотрудник американских спецслужб посчитал случившееся "пробным манёвром".

Цель простая: проверить реакцию Москвы на такую дерзость (хотя, напомним, несколько лет назад, ещё при прежнем президенте Украины Петре Порошенко, сразу несколько украинских судов уже нарушили границу России практически в том же районе акватории, что повлекло задержание судов и экипажей).

Беннет полагает, что манёвром "Донбасс" попытались также прощупать обороноспособность, военный и политический ответа от России, а также оценить ментальные способности. Эксперт полагает, что провокация была намеренная, а на судне было не так много членов экипажа на тот случай, если Москва жёстко отреагирует.

Без НАТО в этом деле не обошлось. Беннет считает, что Североатлантический альянс ведёт "своего рода двойной фронт" против России и "корабль - лишь предлог".

"Так, части НАТО, США, [премьер-министр] Борис Джонсон в Британии, пытаются обеспечить дипломатические переговоры с Россией, создать платформу для их заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных, выдуманных или сфабрикованных дел вроде России, которая вторгнется на Украину", - выразил мнение политолог в разговоре с "Известиями".

Напомним, 9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что корабль "Донбасс" ВМС Украины, находясь в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу безопасности мореплавания в этом районе, не отвечая на сигналы наших пограничников. Позже судно всё же сменило курс, развернувшись обратно.