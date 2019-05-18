"Конъюнктурное заявление перед выборами в Европарламент": Эксперт объяснил слова главы МИД ФРГ о возвращении России в ПАСЕ

Говоря о подобном достижении договоренности, Маас добавил, что теперь миллионы жителей России смогут продолжить "просить защиты в Европейском суде по правам человека". В то же время Маас забыл упомянуть о существенной детали, озвученной Лавровым.

Между тем министр иностранных дела России особо отметил, что Россия остается в Совете Европы только "на условиях применения ко всем участникам единых норм международного права.

Заявления немецкого министра конъюнктурны, все дело заключается в том, что уже на следующей неделе в Германии пройдут выборы в Европейский парламент, заявил политолог Максим Жаров.

"По этой причине в рамках активно проводимой избирательной кампании очень нужно, чтобы Россия присутствовала в ОБСЕ, в ПАСЕ, так как без нее эти структуры выглядят достаточно условно. Тем более, что основной посыл и мотивация вернуть Россию в организацию связана с желанием участников ассамблеи получить взнос от Москвы, за счет которого ПАСЕ и планирует существовать», – цитируют слова политолога ."Невские новости".

В настоящее время Парламентская ассамблея почти потеряла свой политический вес и от решения этой организации практически ничего не зависит.

"Полагаю, что наши власти и дипломаты так активно ведут разговоры на тему возвращения России в организацию только для того, чтобы вернуть те права, которые были ограничены в рамках ПАСЕ. Сейчас речь идет о возвращении этих прав, в первую очередь, для того, чтобы показать Европе, что их структуры недееспособны в своих методах управления. Тем не менее, думаю, что ни о каком реальном возвращении в ПАСЕ говорить не стоит", - уверен Максим Жаров.

По его мнению, намного эффективнее и проще вести диалог непосредственно с главами тех или иных стран, чем вкладывать деньги в организацию, неоднократно демонстрировавшую свое русофобское отношение.