"Конвой свободы" и скелеты в шкафу правительства Канады

В Канаде граждане пытаются установить прямую демократию, бросив вызов либеральному правительству Джастина Трюдо.

Наступление на Оттаву

Масштабная акция против введённых правительством ковидных ограничений проходит в Канаде. В конце января водители грузовиков из различных городов направились в Оттаву, что вызвало шок у представителей власти.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй ещё 29 января покинул свою столичную резиденцию "по соображениям безопасности", сказавшись больным. До этого он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими, назвав их "маргинальным меньшинством".

В понедельник, 31 января Трюдо заявил, что у него позитивный тест на коронавирус, но он чувствует себя хорошо.

Из-за большого количества автомашин колонна растянулась на десятки километров, установив своеобразный рекорд для подобных мероприятий. На данный момент в столице протесты проходят четвёртый день, а к ним присоединяется всё больше участников, в том числе из соседних США.

Кадры в соцсетях говорят и о том, что часть демонстрантов ранее пошла штурмовать ковид-лагеря неподалёку от Оттавы.

Сквозь Америку – против сегрегации

Об акциях в различных городах и их маршрутах было заранее оповещено на многочисленных сайтах организаторов. Официально протесты начались 15 января 2022 года, но юристы ещё с осени прошлого года начали готовить серию исков к правительственным инстанциям. В частности, был подан иск и к министру транспорта. А в публикациях организаторов просматривался чёткий антилиберальный дискурс.

Протестующие против коронавирусных ограничений. Оттава. Фото:Michel Elzo / Shutterstock.com

К "Конвою свободы" подключились различные неправительственные и религиозные организации. А сами организаторы называют акцию историческим моментом, который объединяет всех граждан, любящих свою страну.

Требования протестующих состоят в отмене обязательных "вакцинных мандатов", введённых правительством Канады. Граждане активно поддерживают акцию, и через GoFundMe организаторам было пожертвовано семь миллионов долларов.

Между тем в США также хотят провести подобную акцию. Предполагается, что она начнётся в Калифорнии на Западном побережье, откуда колонна транспорта через всю страну двинется в сторону Вашингтона, округ Колумбия. Это может стать серьёзным ударом по позициям Джо Байдена и демократов накануне промежуточных выборов в Конгресс, а Дональд Трамп использует этот шанс для продвижения своей кандидатуры на следующих выборах президента США.

Тайные встречи с нацистами

Помимо "Конвоя свободы" у правительства Канады есть ещё одна тема для беспокойства – это связи канадских военных с формированиями украинских неонацистов. С одной стороны, это не должно удивлять, ведь в Канаде, как и в США, осели беглые коллаборационисты украинского происхождения, которые были пособниками гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Их потомки и последователи активно поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году и оказывали финансовую поддержку различным неонацистским формированиям.

8 ноября 2021 года издание "Гражданин Оттавы" сообщило:

Чиновники Министерства обороны и вооружённых сил Канады попытались скрыть встречу, состоявшуюся в 2018 году между группой канадских "офицеров и дипломатов" и членами батальона "Азов", откровенно фашистской группы, члены которой внедрены в Национальную гвардию Украины. Полностью проинформированные в 2017 году об их нацистской идеологии канадские официальные лица были обеспокоены только тем, чтобы встреча оставалась в тайне. Она была раскрыта, когда "Азов" похвастался этим в социальных сетях.

Сведения эти появились в очень неподходящее для правящей элиты Канады время – ведь именно тогда страна начала рассматривать возможность расширения своего военного присутствия на Украине в рамках масштабного наращивания сил НАТО против России. Сообщается, что либеральное правительство Трюдо рассматривает возможность отправки в Чёрное море военного корабля, развёртывания на Украине истребителей CF-18, которые в настоящее время дислоцируются в Румынии, и расширения нынешнего контингента канадских вооружённых сил.

"Всемирный социалистический вебсайт" (WSWS.org), безусловно, нельзя назвать уважаемым изданием, но в данном случае его авторы констатируют вполне очевидные вещи:

Разоблачения о союзе Канады с крайне правыми украинскими националистическими боевиками подчёркивают, что державы НАТО готовы сотрудничать с наиболее реакционными политическими силами в их агрессивном наращивании военной мощи против России. Возглавляемое США военно-стратегическое наступление против России направлено на то, чтобы подчинить Украину и другие бывшие советские республики западному господству и открыть саму Россию для эксплуатации империалистическими державами в неоколониальном стиле.

Показательно, что в публикации даётся ссылка на исследование Института российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона, где показана связь канадских военных и их помощь в обучении украинских неонацистов из группировки "Центурия". Следует подчеркнуть, что данный университет, и особенно входящий в него Институт российских и евразийских исследований, явно не имеют каких-либо симпатий к России, что видно из работ их авторов. Тем не менее скрывать правду о помощи "свободного мира" возрождающемуся нацизму здесь тоже не намерены.

Украина – зона интересов Канады?

Канада проводила указанные тренинги в рамках операции Unifier ("Объединитель"), которая была запущена ещё в 2015 году.

Около 200 канадских военных в рамках этой программы дислоцированы на Украине и оказывают помощь украинским военным в виде обучения и тренингов.

По данным канадского правительства на начало 2022 года, в этой операции поучаствовало 32 809 человек из числа персонала украинских военных, а всего было проведено 714 курсов.

Также Канада передала и техническую помощь, в том числе медицинские пакеты, приборы ночного видения, оборудование для обнаружения взрывчатки, мобильные полевые госпитали, системы связи.

Ранее о помощи украинским неонацистским вооружённым формированиям со стороны США и Канады писали различные издания. Так, американская газета The Nation отмечала, что "конгрессмен Ро Ханна предпринял усилия, чтобы запретить поставлять американское оружие и проводить подготовку батальона "Азов". Кроме того, были выявлены связи между неонацистами в США и на Украине.

Что с того?

У нас принято недооценивать Канаду как самостоятельное государство – дескать, несмотря на огромную территорию, это всего лишь 13 северных штатов США (примерно как раньше Монголию называли "16-й советской республикой"). Между тем именно на украинском политическом фронте это, безусловно, самостоятельный, сильный и инициативный игрок. Тем же США Украина в принципе не интересна, для Европы это источник дешёвых продуктов и такой же рабочей силы, но в Канаде ситуация совершенно иная. Для неё Украина – важнейшее из государств за пределами Северной Америки.

В 1995 году украинская диаспора в самом прямом смысле спасла Канаду – именно выходцы с Украины помешали выделению крупнейшей провинции страны в самостоятельное государство. Все знали, как проголосуют франкофоны и англоязычные жители Квебека, поэтому между сепаратистами и федералистами борьба шла в первую очередь за украинские голоса. И выбор этой относительно небольшой группы населения оказался решающим.

Своей родиной или родиной предков Украину считают примерно 1,3 миллиона канадцев (3,5% населения страны) – и хотя едва ли четверть из них уверенно владеет украинским, политическое влияние этой буйной диаспоры гораздо сильнее, чем у быстрорастущих мусульманской и китайской общин. Поэтому значительная часть организационных и идеологических решений по Украине в НАТО отдана именно "тихой и незаметной Канаде". И русским дипломатам ни в коем случае не следует недооценивать этот факт.

Грузовики канадских дальнобойщиков на некоторое время перетянули на себя внимание публики – но работа канадских же инструкторов с украинскими военными и добровольцами не прекращается ни на день.