"Концлагеря для заражённых коронавирусом создавать не будут, но...": Гаспарян о борьбе с COVID-19

В Сети появились мнения, что Китай только благодаря коммунистическому строю смог мобилизоваться и столь эффективно противостоять коронавирусу. Политолог и публицист Армен Гаспарян категорически не согласен с такой позицией. Он утверждает, что жёсткие меры против коронавирусной инфекции будут предпринимать все страны, независимо от политической системы.

Нет никакой взаимосвязи между политической системой и эффективностью борьбы с коронавирусом. COVID-19 без разницы, какой у вас в стране политический строй. Вообще! Вирусу подвержен и демократ, и либерал, и консерватор, и любой другой, - подчеркнул Гаспарян.

Он добавил, что до создания концлагерей для больных COVID-19, разумеется, не дойдёт. Но жёсткие меры сдерживания болезни, вроде ограничения передвижения и запрета на въезд в страну, предпримут все без исключения, уверен эксперт.