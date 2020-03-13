Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
Главная / Политика

"Концлагеря для заражённых коронавирусом создавать не будут, но...": Гаспарян о борьбе с COVID-19

13 марта 2020, 13:35  •  74 • Политика
Все страны мира вне зависимости от политических режимов будут предпринимать жёсткие меры, чтобы противостоять распространению коронавируса, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Создавать концлагеря для заражённых, конечно же, никто не будет. На это не пойдёт ни одна страна, а жёсткие меры профилактики, лечения, ограничения въезда и выезда будут предпринимать все", - подчеркнул он.
В Сети появились мнения, что Китай только благодаря коммунистическому строю смог мобилизоваться и столь эффективно противостоять коронавирусу. Политолог и публицист Армен Гаспарян категорически не согласен с такой позицией. Он утверждает, что жёсткие меры против коронавирусной инфекции будут предпринимать все страны, независимо от политической системы.
Нет никакой взаимосвязи между политической системой и эффективностью борьбы с коронавирусом. COVID-19 без разницы, какой у вас в стране политический строй. Вообще! Вирусу подвержен и демократ, и либерал, и консерватор, и любой другой, - подчеркнул Гаспарян.
Он добавил, что до создания концлагерей для больных COVID-19, разумеется, не дойдёт. Но жёсткие меры сдерживания болезни, вроде ограничения передвижения и запрета на въезд в страну, предпримут все без исключения, уверен эксперт.
Создавать концлагеря для заражённых, конечно же, никто не будет. На это не пойдёт ни одна страна, а жёсткие меры профилактики, лечения, ограничения въезда и выезда будут предпринимать все, - отметил он в комментарии Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 02:35
Финский эксперт об итогах Второй мировой войны: "Блокада Ленинграда - больной вопрос"
13 марта 2020, 00:35
Американцы в панике скупили авиабилеты, по-своему истолковав слова Трампа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
08 марта 2020, 12:35
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению Путина и Эрдогана
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.