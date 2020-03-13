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"Концлагеря для заражённых коронавирусом создавать не будут, но...": Гаспарян о борьбе с COVID-19
13 марта 2020, 13:35 • 74 • Политика
Все страны мира вне зависимости от политических режимов будут предпринимать жёсткие меры, чтобы противостоять распространению коронавируса, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Создавать концлагеря для заражённых, конечно же, никто не будет. На это не пойдёт ни одна страна, а жёсткие меры профилактики, лечения, ограничения въезда и выезда будут предпринимать все", - подчеркнул он.
В Сети появились мнения, что Китай только благодаря коммунистическому строю смог мобилизоваться и столь эффективно противостоять коронавирусу. Политолог и публицист Армен Гаспарян категорически не согласен с такой позицией. Он утверждает, что жёсткие меры против коронавирусной инфекции будут предпринимать все страны, независимо от политической системы.
Он добавил, что до создания концлагерей для больных COVID-19, разумеется, не дойдёт. Но жёсткие меры сдерживания болезни, вроде ограничения передвижения и запрета на въезд в страну, предпримут все без исключения, уверен эксперт.
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