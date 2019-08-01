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"Концлагерь" в мангале: В Германии выпустили уголь для гриля… в виде человеческих черепов

01 августа 2019, 23:39  •  43 • В мире
Частная компания из Германии выпустила уголь для гриля… в виде маленьких человеческих черепов. Креатив оценили далеко не все – раскаленные угольки в мангале своим видом многим напомнили настоящий концлагерь и глумление над страшными историческими событиями.
О необычном решении производителей угля рассказал журналист Дмитрий Борисенко. "Компания из Лейпцига выпустила брикеты для гриля в виде человеческих черепов. Многие в Европе сочли это оскорбительным, найдя ассоциацию с сожженными в печах концлагерей людьми", - объяснил он в своем "Твиттере".
На приложенных к посту фотографиях была наглядно обозначена причина общественного негодования. Раскаленные мини-черепа в огне действительно выглядят весьма неоднозначно.
Комментаторы также посчитали, что такие угольки в мангале напоминают скорее о зверствах в концлагерях.
"Другой ассоциации и не возникает!" - возмущается пользователь @sukharevkolia.
"Они там больные", - солидарен с ней @SPV261181.
"У кого-то в Германии до сих пор в мечтах сжигать неугодных. Видимо, на генном уровне это", - считает @Drag7676s.

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