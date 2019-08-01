"Концлагерь" в мангале: В Германии выпустили уголь для гриля… в виде человеческих черепов

О необычном решении производителей угля рассказал журналист Дмитрий Борисенко. "Компания из Лейпцига выпустила брикеты для гриля в виде человеческих черепов. Многие в Европе сочли это оскорбительным, найдя ассоциацию с сожженными в печах концлагерей людьми", - объяснил он в своем "Твиттере".

На приложенных к посту фотографиях была наглядно обозначена причина общественного негодования. Раскаленные мини-черепа в огне действительно выглядят весьма неоднозначно.

Комментаторы также посчитали, что такие угольки в мангале напоминают скорее о зверствах в концлагерях.

"Другой ассоциации и не возникает!" - возмущается пользователь @sukharevkolia.

"Они там больные", - солидарен с ней @SPV261181.