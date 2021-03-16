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"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок

16 марта 2021, 03:10  •  75 • Политика
Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок в начале 90-х, что изменило мир. Он считает, что именно этот человек сделал "контрольный выстрел в СССР".
В тайном собрании, проходившем в Беловежской Пуще, принимали участие три государственных преступника, со своими сообщниками. Яков Кедми считает, что причин, по которым Советский Союз перестал существовать, было множество. Руку к этому приложило немало людей. Но среди всех участников выделялся один.
"Убийца, который нажал на курок, - это был Ельцин! Он сделал контрольный выстрел в Советский Союз", - произнёс эксперт в эфире YouTube-канала ITON.TV-2.
Кедми сравнил тот упадок, до которого Борис Ельцин довёл Россию, с упадком времён великой Смуты.
"Я уже не говорю о его поведении: хам, жлоб, алкоголик", - продолжил военно-политический эксперт.
Он припомнил, как себя вёл Ельцин, когда летал за рубеж. В одну из таких поездок он не мог самостоятельно даже из самолёта выбраться, а ведь была запланирована встреча с премьер-министром Исландии.
В период правления первого президента России были уничтожены промышленность и сельское хозяйство, разрушены экономика и армия. Главными в стране стали бандиты и спекулянты.
"Кто привёл к этому позору? Ельцин!.." - добавил Кедми.

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