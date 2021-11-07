"Контраст с действиями Трампа": Салливан объяснил, как Байден ставит США на последнее место

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден ставит США на последнее место, намеренно отказавшись от одного из базовых американских принципов. "Контраст с действиями Трампа", - добавил политик.

Больше ста лет США жили по принципу America first - "Америка на первом месте". Это означало, что Штаты концентрируются на собственных интересах, даже если это идёт вразрез с их обязательствами как союзников и с международными договорённостями.

Джейк Салливан заявил, что принцип "Америка на первом месте" являлся основой политики предыдущего президента Дональда Трампа. Нынешний глава государства намеренно отошёл от этого.

"Он (Байден. - Ред.) даже сказал, что принцип "Америка на первом месте" на деле ставит её на последнее", - произнёс советник президента США в интервью телеканалу CNN.

По словам Салливана, это можно доказать двумя примерами. Первый - поездка Байдена в Европу, когда он урегулировал тянувшийся 17 лет спор между Airbus и Boeing. Тогда же была создана новая схема американско-европейского взаимодействия, нацеленного на противодействие Китаю. Второй пример - другое посещение ЕС, когда президент США "разрешил спор, возникший при президенте Трампе по тарифам".

"Если вы посмотрите на политику президента Байдена по отношению к Европе, вы увидите разительный контраст с тем, что делал президент Трамп", - подчеркнул Джейк Салливан.