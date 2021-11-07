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"Контраст с действиями Трампа": Салливан объяснил, как Байден ставит США на последнее место
07 ноября 2021, 23:40 • 11 • Политика
Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден ставит США на последнее место, намеренно отказавшись от одного из базовых американских принципов. "Контраст с действиями Трампа", - добавил политик.
Больше ста лет США жили по принципу America first - "Америка на первом месте". Это означало, что Штаты концентрируются на собственных интересах, даже если это идёт вразрез с их обязательствами как союзников и с международными договорённостями.
Джейк Салливан заявил, что принцип "Америка на первом месте" являлся основой политики предыдущего президента Дональда Трампа. Нынешний глава государства намеренно отошёл от этого.
"Он (Байден. - Ред.) даже сказал, что принцип "Америка на первом месте" на деле ставит её на последнее", - произнёс советник президента США в интервью телеканалу CNN.
По словам Салливана, это можно доказать двумя примерами. Первый - поездка Байдена в Европу, когда он урегулировал тянувшийся 17 лет спор между Airbus и Boeing. Тогда же была создана новая схема американско-европейского взаимодействия, нацеленного на противодействие Китаю. Второй пример - другое посещение ЕС, когда президент США "разрешил спор, возникший при президенте Трампе по тарифам".
"Если вы посмотрите на политику президента Байдена по отношению к Европе, вы увидите разительный контраст с тем, что делал президент Трамп", - подчеркнул Джейк Салливан.
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