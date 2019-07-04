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"Контракты не разорваны": В московском клубе опровергли сообщения об увольнении регбистов из Грузии за антироссийский жест
04 июля 2019, 06:39 • 69 • Политика
В московском регбийном клубе "Слава" опровергли сообщения об увольнении двух игроков из Грузии, которые во время матча продемонстрировали антироссийский жест. "Контракты не разорваны", - заверил президент клуба Алексей Ниловский.
Ранее ряд СМИ сообщал о том, что два грузинских игрока, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе, во время матча Кубка России против "Кубани" прикрыли один глаз руками. Как передает портал "Вести", так игроки выразили поддержку участникам антироссийских протестов в Тбилиси.
Портал ссылается на сайт телекомпании "Рустави 2", где было сообщено о досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе. Руководство московского клуба якобы посчитало показанный жест антироссийским. Дело в том, что во время разгона митингов в столице Грузии двое демонстрантов лишились по одному глазу, в связи с чем и появился жест поддержки.
Однако грузинское агентство Sputnik Грузия связалось с Ниловским, который опроверг данные об отчислении игроков. "Контракты с игроками Илуридзе и Бродзели не разорваны. Они по-прежнему являются игроками клуба "Слава", - сказал он.
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