"Контракты не разорваны": В московском клубе опровергли сообщения об увольнении регбистов из Грузии за антироссийский жест

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что два грузинских игрока, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе, во время матча Кубка России против "Кубани" прикрыли один глаз руками. Как передает портал "Вести", так игроки выразили поддержку участникам антироссийских протестов в Тбилиси.

Портал ссылается на сайт телекомпании "Рустави 2", где было сообщено о досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе. Руководство московского клуба якобы посчитало показанный жест антироссийским. Дело в том, что во время разгона митингов в столице Грузии двое демонстрантов лишились по одному глазу, в связи с чем и появился жест поддержки.

Однако грузинское агентство Sputnik Грузия связалось с Ниловским, который опроверг данные об отчислении игроков. "Контракты с игроками Илуридзе и Бродзели не разорваны. Они по-прежнему являются игроками клуба "Слава", - сказал он.