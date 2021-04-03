"Контрабандно читали Шевченко": Захарова затроллила Зеленского после новых санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова затроллила президента Украины Владимира Зеленского после новых украинских санкций, мишенью для которых стало Россотрудничество. "Контрабандно читали стихи Шевченко", - пошутила она.

Так Захарова прокомментировала решение СНБО Украины ввести санкции против компаний, связанных с контрабандой, среди которых неожиданно оказалось Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики, - пишет дипломат в Facebook.

Скриншот: Facebook/Мария Захарова

Напомним, что "лохом" Зеленского окрестили украинские националисты, которые написали это слово на здании Офиса президента во время одной из акций протеста. А фразу "украинцы не кролики" произнёс сам Зеленский, когда объяснял, почему граждане его страны не будут прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Вместо "Спутника V" Киев решил закупить индийскую вакцину Covishield, которую называют аналогом AstraZeneca. Как сообщают украинские СМИ, врачи массово отказываются прививаться препаратом, поскольку о нём практически никто ничего не знает.

Добавим также, что Россотрудничество попало в немилость украинских властей после скандала в Русском доме в Киеве, где 9 марта провели международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко". Участники встречи декламировали стихи Шевченко, а также делились авторскими произведениями. Российский литературовед Дмитрий Бак назвал Шевченко важной фигурой как для российской, так и для украинской культуры, а также напомнил, что свою прозу Шевченко писал на русском языке.

Это вызвало острую реакцию у украинских патриотов. Заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинцев в Южной и Западной Европе Павел Садоха даже написал обращение к Зеленскому с требованием запретить Россотрудничество на Украине за "дезинформацию".