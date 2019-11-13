"Контейнер под ключ": Полиция задержала основателя "Цирка Дю Солей" за незаконную находку на его острове

Основатель "Цирка Дю Солей", который гордится тем, что компания не эксплуатирует животных, попал в скандал с наркотиками. Миллионера из Канады заподозрили в выращивании марихуаны на личном острове. Основателя знаменитой цирковой компании задержали, когда он только сошёл с трапа своего самолёта во Французской Полинезии, сообщает ТАСС. Силовики считают, что мужчина выращивает каннабис в специальных контейнерах на острове в южной части Тихого океана. Полицейские узнали о пристрастии основателя "Цирка Дю Солей" после того как его по телефону сдал друг. В телефоне миллионера нашли фотографии "плантации".

Агентство France-Presse пишет, что теперь полиция выясняет, нужна ли была марихуана Ги Лалиберте для себя или для продажи. Связанная с мужчиной компания Lune Rouge заявила, что он выращивал марихуану в "медицинских" целях.

Сам Ги Лалиберте опровергал слухи о наркотиках.