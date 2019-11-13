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"Контейнер под ключ": Полиция задержала основателя "Цирка Дю Солей" за незаконную находку на его острове
13 ноября 2019, 23:09 • 60 • В мире
Основателя знаменитого "Цирка Дю Солей" Ги Лалиберте поймали на выращивании марихуаны. Для наркотиков мужчина отвёл собственный остров в южной части Тихого океана. Растения мужчина содержал в специальных контейнерах, которые закрывал на ключ. Полицейским Ги Лалиберте заявил, что наркотики были нужны ему "в лечебных целях".
Основатель "Цирка Дю Солей", который гордится тем, что компания не эксплуатирует животных, попал в скандал с наркотиками. Миллионера из Канады заподозрили в выращивании марихуаны на личном острове. Основателя знаменитой цирковой компании задержали, когда он только сошёл с трапа своего самолёта во Французской Полинезии, сообщает ТАСС. Силовики считают, что мужчина выращивает каннабис в специальных контейнерах на острове в южной части Тихого океана. Полицейские узнали о пристрастии основателя "Цирка Дю Солей" после того как его по телефону сдал друг. В телефоне миллионера нашли фотографии "плантации".
Агентство France-Presse пишет, что теперь полиция выясняет, нужна ли была марихуана Ги Лалиберте для себя или для продажи. Связанная с мужчиной компания Lune Rouge заявила, что он выращивал марихуану в "медицинских" целях.
Сам Ги Лалиберте опровергал слухи о наркотиках.
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