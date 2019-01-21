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"Конструктивные переговоры невозможны": В Госдуме отметили бесперспективность встречи "Россия - Украина - ЕС" по газовому вопросу

21 января 2019, 13:09  •  23 • Политика
В Госдуме России прокомментировали предстоящую трехстороннюю встречу "Россия - Украина - ЕС" по газовому вопросу и отметили, что "конструктивные переговоры невозможны". По словам депутатов, максимум, чего можно ожидать от встречи, - что Киев выслушает позицию российской стороны.
В Госдуме предположили ход трехсторонних переговоров "Россия - Украина - ЕС" на тему поставок российского газа в страны ЕС через Украину, которые пройдут 21 января в Брюсселе.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с информагентством "Экономика сегодня" отметил, что переговоры будут непростыми из-за слишком странной позиции, демонстрируемой украинской стороной. Депутат отметил, что если стороны хотят о чем-то договориться, они не позволяют себе неуважительных высказываний в адрес друг друга. "Со стороны российских политиков, представителей "Газпрома" вы нигде не найдете неуважительных реплик в адрес украинских коллег", - отметил Завальный, пояснив, что украинские политики и представители "Нафтогаза", в свою очередь, почти ежедневно позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес коллег из России.
"Все действия Украины в газовых контактах с Россией последних лет невозможно назвать дружественными", - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, отметив, что решение Стокгольмского арбитражного суда, обязывающего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита", а также попытки ареста наших активов и нарушение условий контрактов не могут свидетельствовать о желании подписать новые контракты.
Напомним, что решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма глава "Газпрома" назвал "асимметричным" и нарушающим баланс интересов сторон. В Госдуме считают его основным камнем преткновения в предстоящих переговорах.
Константин Затулин предположил, что намеченные переговоры не принесут никакого результата. В лучшем случае, по его словам, Киев попытается выслушать другие стороны. "Конструктивные переговоры невозможны из-за предвыборной ситуации на Украине. Сейчас там стараются спекулировать как газовым вопросом, так и антироссийскими настроениями", - заявил политик.
"Совсем не обязательно, что ЕС встанет на сторону Киева в предстоящих дебатах и будет лоббировать его интересы в первоочередном порядке", - заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, отметив, что Европа не может себе позволить перебои в поставках газа, и "этот фактор будет определяющим".

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