"Конспирологу на заметку": Сколько недель продлится локдаун в России. Журналист увидел знаки

Журналист, автор телеграм-канала "Пул №3" увидел намёк на то, сколько недель в России будут нерабочими из-за COVID-19, в словах первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Президент России Владимир Путин утвердил указ о первой нерабочей неделе ноября. Под действие данного указа подпадает и 30 октября. Впрочем, "ноябрьский" локдаун по усмотрению глав регионов может быть продлён. Об этом глава государства также упомянул в своём распоряжении.

Отмечается, что за период простоя граждане будут получать заработную плату.

Впрочем, для экономики эта пауза обернётся серьёзными потерями. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он пояснил, что в целом по стране потери от ноябрьских праздников в сутки будут составлять около 4 млрд рублей.

В словах Белоусова автор телеграм-канала "Пул №3" увидел намёк на то, что одной неделей локдауна всё не закончится. В своём рапорте Белоусов заявил о двух нерабочих неделях.

"Конспирологу на заметку: Белоусов уже посчитал потери экономики от простоя в две недели. Хотя выходной пока объявлена только одна", - отмечает автор канала.

По подсчётам из правительства, в общей сложности двухнедельная пауза для страны обойдётся в порядка 60 миллиардов рублей.