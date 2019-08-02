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"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
02 августа 2019, 06:09 • 96 • Политика
Бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины по вступлению в НАТО. "Консенсуса не будет", - отмечает она.
В частности, Райс выразила сомнения, что у Киева получится достичь своей цели. По крайней мере, сейчас.
"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным, - рассказала она в интервью для украинского издания "Новое время". - И это потому, что НАТО является консенсусной организацией. И я не думаю, что вы получите консенсус".
По ее словам, "консенсуса не будет", и у Киева не получится и разучиться необходимым одобрением даже по предварительному плану действий членства в альянсе, отмечает Nation News.
Чтобы как-то переломить данную ситуацию, Украине сейчас нужно быть более активным и принимать участие во всех мероприятиях организации и стараться внести свой вклад в работу его центров, считает Райс.
Кондолиза Райс занимала пост госсекретаря США с 2005 по 2009 год в администрации президента Джорджа Буша-младшего. С 2001 по 2005 год она работала советником по национальной безопасности.
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