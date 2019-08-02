Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Готов расстрелять... Ельцина из гранатомета". Как Баранца чуть не отп...
О пожарах политических, мифических и экономических
"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "До...
"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского...
Главная / Политика

"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

02 августа 2019, 06:09  •  96 • Политика
Бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины по вступлению в НАТО. "Консенсуса не будет", - отмечает она.
В частности, Райс выразила сомнения, что у Киева получится достичь своей цели. По крайней мере, сейчас.
"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным, - рассказала она в интервью для украинского издания "Новое время". - И это потому, что НАТО является консенсусной организацией. И я не думаю, что вы получите консенсус".
По ее словам, "консенсуса не будет", и у Киева не получится и разучиться необходимым одобрением даже по предварительному плану действий членства в альянсе, отмечает Nation News.
Чтобы как-то переломить данную ситуацию, Украине сейчас нужно быть более активным и принимать участие во всех мероприятиях организации и стараться внести свой вклад в работу его центров, считает Райс.
Кондолиза Райс занимала пост госсекретаря США с 2005 по 2009 год в администрации президента Джорджа Буша-младшего. С 2001 по 2005 год она работала советником по национальной безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
02 августа 2019, 06:09
Замглавы ЦИК прокомментировал действия получивших отказ кандидатов
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist
02 августа 2019, 06:09
"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского - СМИ
01 августа 2019, 17:09
Лекарства нет, но вы держитесь? ВИЧ в России выходит из-под контроля пугают активисты, эксперт винит скупость чиновников
02 августа 2019, 02:54
"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист сравнивает лесные пожары в России и Канаде
01 августа 2019, 10:39
Пиар или искренность: Трамп предложил Путину тушить пожары вместе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
26 июля 2019, 21:24
"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому послу неудобными вопросами
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.