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"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии
15 августа 2020, 00:55 • 50 • Политика
Главы МИД стран ЕС на заседании в пятницу приняли решение ввести санкции против официальных лиц Белоруссии в связи с продолжающимися в Минске беспорядками.
С призывом в ЕС ввести санкции ранее обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Брюссель должен принять ограничительные меры по отношению к тем, "кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии".
А премьер-министр Польши в пятницу призвал власти Белоруссии повторно провести выборы, но уже с участием международных наблюдателей. Он также заявил о готовности оказать помощь всем "репрессированным" белорусам.
Напомним, что протесты в Минске вспыхнули после того, как ЦИК озвучил предварительные результаты голосования на президентских выборах. Согласно этой информации, действующий глава государства победил с огромным отрывом. После этого многие жители столицы вышли на улицы, требуя пересмотреть результаты выборов. Вскоре акции протеста переросли в столкновения.
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