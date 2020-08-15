Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии

15 августа 2020, 00:55  •  50 • Политика
Главы МИД стран ЕС на заседании в пятницу приняли решение ввести санкции против официальных лиц Белоруссии в связи с продолжающимися в Минске беспорядками.
Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто, - рассказал дипломатический источник ТАСС.
С призывом в ЕС ввести санкции ранее обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Брюссель должен принять ограничительные меры по отношению к тем, "кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии".

А премьер-министр Польши в пятницу призвал власти Белоруссии повторно провести выборы, но уже с участием международных наблюдателей. Он также заявил о готовности оказать помощь всем "репрессированным" белорусам.
Напомним, что протесты в Минске вспыхнули после того, как ЦИК озвучил предварительные результаты голосования на президентских выборах. Согласно этой информации, действующий глава государства победил с огромным отрывом. После этого многие жители столицы вышли на улицы, требуя пересмотреть результаты выборов. Вскоре акции протеста переросли в столкновения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 21:15
"Московский кукловод" дал интервью о протестах в Минске: "Даже обидно как-то"
14 августа 2020, 21:15
Силовики у дома правительства в Минске опустили щиты: Манифестанты ждут переговоров
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
14 августа 2020, 21:15
"Это самые серьёзные люди": В США раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией о вооружениях
14 августа 2020, 23:05
Лукашенко созвал Совбез, пока в Минске идёт многотысячный митинг: "Дайте навести порядок"
14 августа 2020, 21:15
Квартира, гараж и автомобиль ГАЗ. Опубликована декларация о доходах Путина и Медведева
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая свя...
14 августа 2020, 23:05
Лукашенко созвал Совбез, пока в Минске идёт многотысячный митинг: "Дайте навести...
14 августа 2020, 23:05
Глава президентского пула Лукашенко отказался объяснять своё увольнение
14 августа 2020, 23:05
Российских депутатов проверят на факт наличия у них двойного гражданства, а если найд...
14 августа 2020, 23:05
Мы не вмешиваемся. Польша призвала Белоруссию провести новые выборы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 августа 2020, 15:40
Война против России официально началась
10 августа 2020, 20:05
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.