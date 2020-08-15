"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии

Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто, - рассказал дипломатический источник ТАСС.

С призывом в ЕС ввести санкции ранее обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Брюссель должен принять ограничительные меры по отношению к тем, "кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии".



А премьер-министр Польши в пятницу призвал власти Белоруссии повторно провести выборы, но уже с участием международных наблюдателей. Он также заявил о готовности оказать помощь всем "репрессированным" белорусам.

Напомним, что протесты в Минске вспыхнули после того, как ЦИК озвучил предварительные результаты голосования на президентских выборах. Согласно этой информации, действующий глава государства победил с огромным отрывом. После этого многие жители столицы вышли на улицы, требуя пересмотреть результаты выборов. Вскоре акции протеста переросли в столкновения.