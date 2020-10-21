"Конкурировать и противостоять": США озвучили планы насчёт России и приготовились к худшему

Эспер во время выступления в Атлантическом совете заговорил о глобальном соревновании мировых держав. Он отметил, что Россия и Китай активно действуют в Арктике и Антарктике, на Ближнем Востоке и в Африке, в обеих Америках.

"Мы должны конкурировать агрессивно", - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что возрождения России после развала СССР в США не ожидали. Но в нынешних условиях хорошие отношения тоже нужно поддерживать. Эспер заверил: ограничивать в чём-то Китай Соединённые Штаты не собираются, однако КНР, как и Россия, постоянно нарушает международный порядок. Конкретных примеров глава американского Минобороны не привёл. По его мнению, США обязаны выступить и защитить систему международных правил.

"Где можем, мы должны конкурировать, а если необходимо - противостоять", - уверен Марк Эспер.

Он призвал готовиться к худшему. США будут это делать усилением своих союзников, поиском новых партнёров, укреплением своих возможностей и инвестированием в коллективную безопасность.