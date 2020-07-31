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"Конкретные меры": Источник раскрыл истинный смысл послания Козака о переговорах по Донбассу

31 июля 2020, 13:05  •  200 • Политика
Источник раскрыл истинный смысл послания замглавы администрации президента России Дмитрия Козака о переговорах по Донбассу. Теперь стало понятно, собирается РФ покинуть "нормандский формат" или нет. "Конкретные меры", - пояснил источник, говоря о содержании документа.
Ранее Дмитрий Козак направил Ангеле Меркель "недипломатичное письмо", в котором выразил свою позицию в достаточно резких выражениях. Копии он отослал главам Франции и Украины. Замруководителя президентской администрации заявил, что "нормандская четвёрка" занимается имитацией бурной деятельности, и участвовать в этом он дальше не намерен. В документе содержалась также фраза о "бесконечно длящемся "спектакле"".
Некоторые украинские СМИ сделали вывод, что Россия намерена выйти из переговоров по Донбассу. Осведомлённый источник сообщил ТАСС, что о подобном в письме нет ни слова. Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе предлагается продолжить, отказавшись от доказавших свою несостоятельность механизмов. На самом деле Козак призвал действовать смелее и прагматичнее.
"РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договорённостей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - произнёс источник.

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