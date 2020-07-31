"Конкретные меры": Источник раскрыл истинный смысл послания Козака о переговорах по Донбассу

Ранее Дмитрий Козак направил Ангеле Меркель "недипломатичное письмо", в котором выразил свою позицию в достаточно резких выражениях. Копии он отослал главам Франции и Украины. Замруководителя президентской администрации заявил, что "нормандская четвёрка" занимается имитацией бурной деятельности, и участвовать в этом он дальше не намерен. В документе содержалась также фраза о "бесконечно длящемся "спектакле"".

Некоторые украинские СМИ сделали вывод, что Россия намерена выйти из переговоров по Донбассу. Осведомлённый источник сообщил ТАСС, что о подобном в письме нет ни слова. Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе предлагается продолжить, отказавшись от доказавших свою несостоятельность механизмов. На самом деле Козак призвал действовать смелее и прагматичнее.

"РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договорённостей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - произнёс источник.