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"Конкретные факты". Сергей Лавров не стесняется в выражениях

15 сентября 2021, 15:20  •  124 • Политика
Сергей Лавров сделал сразу несколько важных заявлений, смысл каждого из которых: Россия не намерена спускать западу вмешательство в наши внутренние дела и в то же время намерена жестко отстаивать свои интересы в любой точке мира. Особенно в Европе и на Украине. А "конкретные факты" о прямом вмешательстве уже собраны и переданы оппонентам.
Важнейшие из последних высказываний главы МИД России касаются двух вещей: запуска "Северного потока 2" и вмешательства США в выборы депутатов Государственной думы.
Что эти темы связаны, очевидно для каждого, кто хоть в какой-то степени интересуется политикой. Северный поток — это поставки газа в Европу, это колоссальные возможности влияния России на экономику Евросоюза, в том числе или даже в первую очередь на экономику враждебных Росси стран. Это одновременно сокращение влияния США на Европу и Евросоюз, так как русский газ "из трубы" - удобнее в поставках, экологичнее (!) и, безусловно, дешевле чем альтернатива - сжиженный газ из США.
Это простое рассуждение сначала вынуждало ненавистников России делать все, чтобы СП-2 не состоялся, а теперь - чтобы он был запущен как можно позже и с возможно большим количеством ограничений. Ну хотя бы с сохранением поставок через Украину - а иначе Европе придется компенсировать этой несчастной стране такие потери, что овчинка под названием "АнтиРоссия" не будет стоить выделки.
Попытки торпедировать СП-2 будут продолжаться, сказал Лавров, и активнее всех будет "агрессивное меньшинство" европейских стран.
Наиболее рьяно против… выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами,
- с точки зрения дипломатии, это предельно резкое высказывание. Но слово сказано: они руководствуются антироссийскими мотивами, ничем другим. И, заметим, точно не благом своих собственных стран и народов, которые могли бы не волноваться о тепле в домах и о том, как ТЭЦ будут производить электричество. Но ненависть глаза застит: "меньшинства" сделают все, чтобы Россия как можно дольше получала разрешение европейского регулятора на запуск Северного потока - по мнению Лаврова, это произойдет в начале 2022 года - в то время, как цена на газ в Европе уже подошла к цифре в 900 долларов США за тысячу кубометров, что означает просто катастрофу тамошней системы ЖКХ.
Разумеется, больше всех хочет остановить Северный поток Украина. Оценка Лавровым украинской дипломатии - предельно жёсткая, даже жестокая:
"…Пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы, не надо придумывать политических отговорок — вот клянчат и клянчат… Украинский народ с богатой историей заслуживает того, чтобы быть созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой". Украинский народ, разумеется, этого заслуживает - вот только так считают в России, а не там, где находятся кукловоды нынешней украинской власти. Эти сделают все, чтобы унизить Украину, лишь бы навредить России. Лавров подчеркнул, что через Украину транслируются деструктивные идеи, которые могут повредить Европе.
Впрочем, кукловоды решаются и на прямое вмешательство в русские дела, о чем Лавров также сказал прямо - поскольку это не секрет, а уже предмет для заявлений в рамках "большой дипломатии" между великими державами:
Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить.
Факты, о которых идёт речь - это, например, публикация в интернете на различных площадках запрещенного контента и, как указывалось официальным представителем МИДа Марией Захаровой, прямая связь между официальными структурами США и якобы "независимыми" организациями "наследников Навального".

Что с того

Русская дипломатия долгое время казалась на мировой арене слишком вежливой и едва ли не беззубой в сравнении с напористой, бессовестной и не стесненной никаким условностями внешней политикой "наших западных партнеров". Но эти времена, очевидно, прошли. Сегодняшний МИД России разговаривает с западом так, как тот того заслуживает. С позиции силы, с позиции интересов России. А эти интересы требуют, чтобы Европа платила России, а не финансировала украинских неонацистов. И чтобы Украина находилась - вся, целиком, не говоря уже о Донбассе - в орбите русских национальных интересов. И чтобы "меньшинства" понимали, что сила на континенте - на стороне русских. Чего бы ни желало НАТО. Лавров - жёсткий переговорщик, который демонстрирует городу и миру подлинную дипломатию.

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