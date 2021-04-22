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"Конфликт подпитывается внешними силами": Эксперт объяснил "слепоту" ОБСЕ в Донбассе

22 апреля 2021, 23:35  •  43 • Политика
Глава МИД Армении заявил о бессмысленности существования ОБСЕ. Эксперт объяснил, почему ОБСЕ не реагирует на нарушения ВСУ в Донбассе.
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян поставил под сомнение уместность существования ОБСЕ после того как организация допустила войну в Нагорном Карабахе. Заявление главы МИД Армении прокомментировал эксперт по геополитике Константин Соколов.
Он отметил, что ОБСЕ существует потому, что с помощью этой организации входящие в неё страны продвигают свои политические интересы. И всем об этом прекрасно известно. Что касается эффективности работы ОБСЕ в том же Донбассе, то тут у организации связаны руки, так как война на востоке Украины подпитывается внешними силами.
Попросту говоря, как площадка для переговоров она, конечно, существует, но эффективности этой площадки явно недостаточно,
- пояснил Константин Соколов в беседе с Nation News.
При этом он исключил, что спорные действия ОБСЕ являются результатом халатности. Эксперт подчеркнул, что в организации работают достаточно высокого уровня чиновники, которые чётко исполняют свои обязанности, представляя свои страны.
Конечно же, это продуманная политика, здесь не может быть никаких случайностей,
- подчеркнул Константин Соколов.

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