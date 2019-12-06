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"Конфискованы детали ракет иранского происхождения": В Оманском проливе американцы захватили судно с оружием

06 декабря 2019, 00:54  •  66 • В мире
Американский эсминец Forrest Sherman в Оманском проливе захватил небольшое судно "без гражданства", на котором транспортировалось оружие. "Конфискованы детали ракет иранского происхождения", - заявили в Пентагоне.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официальных представителей американского военного ведомства. Как указывается в сообщении, пока "проводится более тщательное расследование".
Экипаж вместе с небольшим судном был передан береговой охране Йемена. А обнаруженные детали ракет конфисковали представители Соединённых Штатов.
Как уточнили собеседники Reuters, задержание произошло ещё неделю назад.

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