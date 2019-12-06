"Конфискованы детали ракет иранского происхождения": В Оманском проливе американцы захватили судно с оружием

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официальных представителей американского военного ведомства. Как указывается в сообщении, пока "проводится более тщательное расследование".

Экипаж вместе с небольшим судном был передан береговой охране Йемена. А обнаруженные детали ракет конфисковали представители Соединённых Штатов.

Как уточнили собеседники Reuters, задержание произошло ещё неделю назад.