"Конечно, Люба! Рад, что вы меня поддерживаете": Милонов затроллил Соболь, отвечая о Навальном

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, раскручивая скандальную историю с "отравлением" Алексея Навального, позвонила депутату ГД Виталию Милонову и поинтересовалась его мнением на этот счёт. Однако "прокурорский" разговор с наводящими провокационными вопросами у неё не удался.

На вопрос о законности "применения нервно-паралитического яда спецслужбами" Милонов ответил, что, если бы Навального действительно хотели отравить, его бы отравили.

Тогда Соболь решила зайти с другой стороны и спросила, готов ли Милонов направить депутатский запрос с требованием провести тщательное расследование инцидента. Парламентарий неожиданно согласился, однако не так, как рассчитывала Соболь.

Конечно, Люба! Конечно, надо направить запрос, чтобы возбудили дело против Навального. Я рад, что вы наконец-то меня поддерживаете, - отметил народный избранник.

Необходимость привлечения блогера к уголовной ответственности Милонов озвучил чуть раньше во время разговора. Он обвинил Навального в инсценировке отравления и в работе на западные спецслужбы. Беседу Соболь и Милонова привела в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева.

Напомним, что ранее Навальный выложил запись разговора с человеком, которого он назвал "сотрудником ФСБ". Блогер объявил, что их телефонный разговор, записанный методом пранка, является доказательством отравления. Однако ФСБ пояснила, что разговор является подделкой и в его записи, вероятнее всего, были задействованы западные спецслужбы.