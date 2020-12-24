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"Конечно, Люба! Рад, что вы меня поддерживаете": Милонов затроллил Соболь, отвечая о Навальном
24 декабря 2020, 18:50 • 72 • Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов затроллил юриста ФБК Любовь Соболь, отвечая на её провокационные вопросы о Навальном. Когда депутата спросили о необходимости тщательного расследования, он ответил: "Конечно, Люба! Надо возбудить дело против Навального".
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, раскручивая скандальную историю с "отравлением" Алексея Навального, позвонила депутату ГД Виталию Милонову и поинтересовалась его мнением на этот счёт. Однако "прокурорский" разговор с наводящими провокационными вопросами у неё не удался.
На вопрос о законности "применения нервно-паралитического яда спецслужбами" Милонов ответил, что, если бы Навального действительно хотели отравить, его бы отравили.
Тогда Соболь решила зайти с другой стороны и спросила, готов ли Милонов направить депутатский запрос с требованием провести тщательное расследование инцидента. Парламентарий неожиданно согласился, однако не так, как рассчитывала Соболь.
Необходимость привлечения блогера к уголовной ответственности Милонов озвучил чуть раньше во время разговора. Он обвинил Навального в инсценировке отравления и в работе на западные спецслужбы. Беседу Соболь и Милонова привела в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева.
Напомним, что ранее Навальный выложил запись разговора с человеком, которого он назвал "сотрудником ФСБ". Блогер объявил, что их телефонный разговор, записанный методом пранка, является доказательством отравления. Однако ФСБ пояснила, что разговор является подделкой и в его записи, вероятнее всего, были задействованы западные спецслужбы.
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