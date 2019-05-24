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"Конечно, это не железная леди": Соловьев напомнил о "старушке" в ответ на слезы Мэй
24 мая 2019, 22:09 • 5 • Политика
Тележурналист Владимир Соловьев защитил Терезу Мэй, когда она в момент объявления о своей отставке расплакалась. Он назвал ее не железной леди.
Тереза Мэй в момент, когда объявляла о своей отставке, неожиданно для всех расплакалась, смахнула слезу. Политолог Сергей Михеев не поверил женской эмоциональности и обвинил Мэй в том, что она устраивает "слезное шоу", сообщает "Экономика сегодня".
Тележурналист Владимир Соловьев защитил премьера Великобритании.
"Конечно, это не железная леди, к которой она отсылает в своей речи", - сказал Соловьев.
И добавил, что это эмоционально и искренне. Журналист назвал уход Мэй громкой новостью. А потом вспомнил, что накануне еще и президент Украины Владимир Зеленский обидел Британию, назвав ее "старушкой".
Сергей Михеев считает, что Мэй своими слезами расписалась в бездействии и слабости. Он полагает, что итоги работы Мэй охарактеризовалась двумя провалами: неудачным выходом из Евросоюза и делом Скрипалей.
"Запоминается последняя фраза: мол, я расплачусь - и все запомнят, весь зал в соплях", - так сказал Михеев.
А вот Владимиру Соловьеву речь британского премьера понравилась.
Оба эксперта считают, что из-за смены премьера в стране не будет кризиса.
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