"Конечно, это не железная леди": Соловьев напомнил о "старушке" в ответ на слезы Мэй

Тереза Мэй в момент, когда объявляла о своей отставке, неожиданно для всех расплакалась, смахнула слезу. Политолог Сергей Михеев не поверил женской эмоциональности и обвинил Мэй в том, что она устраивает "слезное шоу", сообщает "Экономика сегодня".

Тележурналист Владимир Соловьев защитил премьера Великобритании.

"Конечно, это не железная леди, к которой она отсылает в своей речи", - сказал Соловьев.

И добавил, что это эмоционально и искренне. Журналист назвал уход Мэй громкой новостью. А потом вспомнил, что накануне еще и президент Украины Владимир Зеленский обидел Британию, назвав ее "старушкой".

Сергей Михеев считает, что Мэй своими слезами расписалась в бездействии и слабости. Он полагает, что итоги работы Мэй охарактеризовалась двумя провалами: неудачным выходом из Евросоюза и делом Скрипалей.

"Запоминается последняя фраза: мол, я расплачусь - и все запомнят, весь зал в соплях", - так сказал Михеев.

А вот Владимиру Соловьеву речь британского премьера понравилась.

Оба эксперта считают, что из-за смены премьера в стране не будет кризиса.