"Конечно, действуют": Нарышкин заявил о неожиданном эффекте от санкций

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о неожиданном для Запада эффекте от санкций против нашей страны. По его словам, вводимые против России меры "конечно, действуют", "но каким образом?".

По словам Нарышкина, граждане нашей страны воспринимают санкции как агрессивные и враждебные действия. Он отметил, что ограничения "конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан", "но действуют каким образом?".

"Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза", - сказал он в интервью "Би-би-си".

Нарышкин также добавил, что в последнее время замечен существенный рост неприятия со стороны граждан России западной политики по отношению к нашей стране. При этом он отметил, что будет довольно плохо, если это неприятие перерастёт в ненависть. По словам Нарышкина, именно этого необходимо остерегаться.