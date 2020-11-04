"Конечно, Америка ещё сильна, но… ": Удар Китая проглядели, пока следили за выборами - Глазьев

Царьград, напомним, продолжает онлайн-трансляцию выборов в США, рассказывая об итогах голосования и размышляя о последствиях для России и мира после победы того или иного кандидата. В том числе гостем "Первого русского" стал Сергей Глазьев. Он уверен: кто бы ни одержал победу на выборах президента США, всех ждут системные изменения, поскольку Китай уже нанёс удар.

"В случае победы Байдена наша внешнеполитическая обстановка усложнится. Она станет хуже, но это осложнение не будет принципиальным. Вне зависимости от того, кто победит, последуют системные изменения, - сказал Глазьев. - Пока весь мир следил за США, руководство Китая одобрило план развития экономики. Уже сейчас Китай обходит США по производству. Мы не знаем, что будет в США через неделю, но мы точно понимаем, что Китай улучшит свои позиции через 5 лет".

Сергей Глазьев добавил, "конечно, Америка ещё сильна, и она вызывает страх". Однако этот страх в первую очередь связан с непоследовательностью, созданием глобальных рисков, но не мощью самой страны.