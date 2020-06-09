"Кондолизе нечем крыть": Пушков съязвил в ответ на антироссийский выпад экс-госсека США

На днях в эфире передачи "Лицо нации" на канале CBS бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Путин не имеет права учить Америку. Мол, внутренние проблемы Штатов ничто по сравнению с "вторжением России в Крым".

Этими словами она ответила на вопрос о том, может ли Россия повлиять на национальную безопасность США, используя массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter для государственной антиамериканской пропаганды.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём личном Телеграм-канале не упустил возможности поставить Райс на место. По его словам, "она понимает, что США выглядят ужасно в глазах всего мира, и отчаянно пытается перевести стрелки на Россию: мол, вы что - о Крыме забыли?!"

Пушков уверен: Райс просто "нечем крыть". Но и разыгрываемая ею "крымская карта" едва ли ей поможет:

Да в Крыму всё спокойно - не сравнить с США, в сотни раз переплюнувшими и Гонконг, и Париж по размаху нестабильности. Мировой лидер - бесспорно. А о Крыме все помнят и знают: это часть России. Даже Помпео.

Ранее Алексей Пушков объяснил, почему все надежды Запада на то, что Россия откажется от Крыма и забудет о Донбассе, вылетели в трубу. Ослабление политического курса России из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть, которое предсказывали западные эксперты, так и не произошло. Эпидемия постепенно идёт на спад, а стоимость нефти Urals тем временем выросла до 42,55 доллара за баррель.

"Недалекие расчёты, которые делали в отдельных столицах, что "ослабленная вирусом и падением цены на нефть" Россия уступит внешнему давлению, откажется от Крыма и забудет о Донбассе, оказались дважды биты", - написал Пушков в Telegram.