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"Кондолизе нечем крыть": Пушков съязвил в ответ на антироссийский выпад экс-госсека США
09 июня 2020, 17:00 • 152 • Политика
Антироссийский выпад бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, которая в разгар протестов в Америке зачем-то напомнила России про Крым, не остался незамеченным. Член Совфеда Алексей Пушков съязвил в ответ: "Кондолизе Райс просто нечем крыть, вот и пытается "перевести стрелки".
На днях в эфире передачи "Лицо нации" на канале CBS бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Путин не имеет права учить Америку. Мол, внутренние проблемы Штатов ничто по сравнению с "вторжением России в Крым".
Этими словами она ответила на вопрос о том, может ли Россия повлиять на национальную безопасность США, используя массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter для государственной антиамериканской пропаганды.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём личном Телеграм-канале не упустил возможности поставить Райс на место. По его словам, "она понимает, что США выглядят ужасно в глазах всего мира, и отчаянно пытается перевести стрелки на Россию: мол, вы что - о Крыме забыли?!"
Пушков уверен: Райс просто "нечем крыть". Но и разыгрываемая ею "крымская карта" едва ли ей поможет:
Ранее Алексей Пушков объяснил, почему все надежды Запада на то, что Россия откажется от Крыма и забудет о Донбассе, вылетели в трубу. Ослабление политического курса России из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть, которое предсказывали западные эксперты, так и не произошло. Эпидемия постепенно идёт на спад, а стоимость нефти Urals тем временем выросла до 42,55 доллара за баррель.
"Недалекие расчёты, которые делали в отдельных столицах, что "ослабленная вирусом и падением цены на нефть" Россия уступит внешнему давлению, откажется от Крыма и забудет о Донбассе, оказались дважды биты", - написал Пушков в Telegram.
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