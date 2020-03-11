"Кому война, а кому мать родна": Доктор Мясников о заявлении "Альянса врачей" о коронавирусе

Глава так называемого "Альянса врачей" и соратница Алексея Навального Анастасия Васильева заявила, что российские власти якобы занижают количество больных коронавирусом в стране. Её слова для Царьграда прокомментировал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отмечает, что сказанное Васильевой - это ложь от первого до последнего слова. Особенно это касается "занижения" числа больных коронавирусом. Врач подчёркивает, что это физически невозможно, так как это сейчас самая горячая и постоянно проверяемая тема.

Это не просто перепроверяется, это сегодня, наверное, самая проверяемая тема. У нас проверяются абсолютно все больные с пневмонией, в больнице ли они, на амбулаторном лечении, теперь подключили с ОРЗ. Контроль тотальный, я такого не помню. Я говорю, что это именно беспрецедентные меры, - подчеркнул доктор Мясников в интервью Царьграду.

По его словам, внимание к пневмонии сейчас совсем другое, чем было ещё три месяца назад. Теперь каждого человека с пневмонией проверяют на наличие коронавируса. В этой связи можно сделать вывод, что Васильева просто пиарится на теме коронавирусной инфекции, считает врач.

Вообще, когда выступает человек, я её не знаю, но допустим, и сразу он начинает с разговора, что занижают, это ложь и так далее, то мне кажется, это пиар на горячей теме. Кому война, а кому мать родна, - сказал доктор Мясников.

Напомним, что ранее Васильеву уже ловили на фейках и откровенной лжи. Также недавно было опубликовано видео, на котором она учит мам с детьми в колясках "шатать власть". Кроме того, "Альянс врачей", который она возглавляет, был создан при поддержке и содействии оппозиционного блогера Алексея Навального.