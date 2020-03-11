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"Кому война, а кому мать родна": Доктор Мясников о заявлении "Альянса врачей" о коронавирусе
11 марта 2020, 22:35 • 17 • Политика
Лидер "Альянса врачей" Васильева рассказала "правду" о коронавирусе в России - власти якобы занижают число больных инфекцией. "Это пиар на горячей теме. Кому война, а кому мать родна", - прокомментировал "откровения" соратницы Навального доктор Мясников.
Глава так называемого "Альянса врачей" и соратница Алексея Навального Анастасия Васильева заявила, что российские власти якобы занижают количество больных коронавирусом в стране. Её слова для Царьграда прокомментировал российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Он отмечает, что сказанное Васильевой - это ложь от первого до последнего слова. Особенно это касается "занижения" числа больных коронавирусом. Врач подчёркивает, что это физически невозможно, так как это сейчас самая горячая и постоянно проверяемая тема.
По его словам, внимание к пневмонии сейчас совсем другое, чем было ещё три месяца назад. Теперь каждого человека с пневмонией проверяют на наличие коронавируса. В этой связи можно сделать вывод, что Васильева просто пиарится на теме коронавирусной инфекции, считает врач.
Напомним, что ранее Васильеву уже ловили на фейках и откровенной лжи. Также недавно было опубликовано видео, на котором она учит мам с детьми в колясках "шатать власть". Кроме того, "Альянс врачей", который она возглавляет, был создан при поддержке и содействии оппозиционного блогера Алексея Навального.
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