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"Кому-то захотелось выдать это за обстрел": Источник разоблачил фейк об атаке на вертолёты России
28 сентября 2021, 16:50 • 92 • Политика
Турецкие военные атаковали два российских военных вертолёта на севере Сирии, сообщили арабские СМИ. Военный источник рассказал, как всё было на самом деле.
В Сирии обстреляли вертолёт ВКС России, огонь вели турецкие военные из зенитных установок, сообщил панарабский телеканал Al Arabiya. Что произошло на самом деле, рассказал источник в Сирии.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в районе села Аль-Дардара, в четырёх километрах к северу от города Таль-Тамр в провинции Аль-Хасака в Сирии. Утверждается, что два вертолёта России были обстреляны зенитными ракетами.
- сообщает Al Arabiya.
При этом, по одной информации, вертолётам России удалось уйти из-под огня. Согласно другим сведениям, один из вертолётов был сбит. На последнем настаивают ресурсы протурецких боевиков.
По информации источника "Русской весны" в Сирии, представленная информация по большей части фейк. Турецкие военные действительно вели огонь в указанном районе. Но стреляли не по русским вертолётам, а по силам курдов. Да и обстрел вёлся не из зенитных установок, а из самоходных артиллерийских установок Firtina.
- объяснил источник.
После этого русские лётчики, как предписывает им инструкция по безопасности, выполнили автоматический отстрел тепловых ловушек и разворот с курса. Ни один из вертолётов в результате инцидента не пострадал.
- добавил источник.
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