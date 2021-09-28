"Кому-то захотелось выдать это за обстрел": Источник разоблачил фейк об атаке на вертолёты России

Турецкие военные атаковали два российских военных вертолёта на севере Сирии, сообщили арабские СМИ. Военный источник рассказал, как всё было на самом деле.

В Сирии обстреляли вертолёт ВКС России, огонь вели турецкие военные из зенитных установок, сообщил панарабский телеканал Al Arabiya. Что произошло на самом деле, рассказал источник в Сирии.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в районе села Аль-Дардара, в четырёх километрах к северу от города Таль-Тамр в провинции Аль-Хасака в Сирии. Утверждается, что два вертолёта России были обстреляны зенитными ракетами.

Российский военный вертолёт был обстрелян ракетами со стороны турецких военных,

- сообщает Al Arabiya.

При этом, по одной информации, вертолётам России удалось уйти из-под огня. Согласно другим сведениям, один из вертолётов был сбит. На последнем настаивают ресурсы протурецких боевиков.

По информации источника "Русской весны" в Сирии, представленная информация по большей части фейк. Турецкие военные действительно вели огонь в указанном районе. Но стреляли не по русским вертолётам, а по силам курдов. Да и обстрел вёлся не из зенитных установок, а из самоходных артиллерийских установок Firtina.

Наши вертолёты в это время проводили рекогносцировку района, один из снарядов разорвался у них по курсу на земле в нескольких сотнях метров впереди,

- объяснил источник.

После этого русские лётчики, как предписывает им инструкция по безопасности, выполнили автоматический отстрел тепловых ловушек и разворот с курса. Ни один из вертолётов в результате инцидента не пострадал.

Кому-то захотелось выдать это за обстрел именно вертолётов. Но с самоходного артиллерийского орудия, каковым является Firtina, стрелять по вертолётам практически невозможно,

- добавил источник.