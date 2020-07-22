"Кому-то хотелось мускулы показать": Жириновский перешёл на крик в Госдуме, говоря о Фургале

Не сдержался и перешёл на крик, выступая перед депутатами в Госдуме, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Столь ярко он проявил свои эмоции, рассуждая об аресте уже бывшего губернатора Хабаровского края, своего однопартийца Сергея Фургала.

"Губернатор уже собирался приехать в Москву писать заявление (об отставке) по собственному желанию", - заявил парламентарий с трибуны нижней палаты.

И после не удержался, буквально проорав: "Вы его арестовали зачем в четверг?". А после сразу же сбавил тон и не без сарказма добавил: "Кому-то хотелось мускулы показать. "Да мы. Давай. Чё там, давай!" Скрутили".

По словам Жириновского, Фургал "летел уже в Москву" к нему.

"Я его уговорил. По собственному желанию", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали соучастники убийств, что ему и вменяется. Заниматься расследованием его уголовного дела будут московские следователи. А оперативное сопровождение, как известно, ведёт ФСБ.

Следствие полагает, что преступления были совершены в 2004-2005 годах. Кроме того, Фургал, как сообщали ранее в СКР, проверяется на причастность к другим тяжким преступлениям на территории трёх регионов - Амурской области, Хабаровского края и Приморского края.