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"Кому-то хотелось мускулы показать": Жириновский перешёл на крик в Госдуме, говоря о Фургале
22 июля 2020, 17:05 • 101 • Политика
Владимир Жириновский, выступая в Госдуме, заговорил об аресте экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и перешёл на крик. "Вы его арестовали зачем в четверг? - не сдержал эмоций парламентарий. - Кому-то хотелось мускулы показать". По словам Жириновского, до ареста Фургал как раз собирался лететь в Москву и писать заявление об уходе "по собственному желанию".
Не сдержался и перешёл на крик, выступая перед депутатами в Госдуме, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Столь ярко он проявил свои эмоции, рассуждая об аресте уже бывшего губернатора Хабаровского края, своего однопартийца Сергея Фургала.
"Губернатор уже собирался приехать в Москву писать заявление (об отставке) по собственному желанию", - заявил парламентарий с трибуны нижней палаты.
И после не удержался, буквально проорав: "Вы его арестовали зачем в четверг?". А после сразу же сбавил тон и не без сарказма добавил: "Кому-то хотелось мускулы показать. "Да мы. Давай. Чё там, давай!" Скрутили".
По словам Жириновского, Фургал "летел уже в Москву" к нему.
"Я его уговорил. По собственному желанию", - добавил парламентарий.
Напомним, ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали соучастники убийств, что ему и вменяется. Заниматься расследованием его уголовного дела будут московские следователи. А оперативное сопровождение, как известно, ведёт ФСБ.
Следствие полагает, что преступления были совершены в 2004-2005 годах. Кроме того, Фургал, как сообщали ранее в СКР, проверяется на причастность к другим тяжким преступлениям на территории трёх регионов - Амурской области, Хабаровского края и Приморского края.
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