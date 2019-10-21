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"Кому-то к пенсии 77 рублей, а у "слуги народа" икра в пять рядов": Единоросса из Мурманска пристыдили за роскошь в холодильнике
21 октября 2019, 23:09 • 98 • Политика
Единоросса из Мурманска пристыдили за роскошь в холодильнике. Ранее Величко опубликовала банки с икрой в пять рядов, заявив, что это её заготовки на зиму. После пришлось оправдываться, но поток негативных комментариев уже было не унять. "Кому-то к пенсии 77 рублей, а у "слуги народа" икра в пять рядов", - говорят её подписчики.
Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram фотографию партии банок с красной икрой и оставила подпись к ним:
"#НаСевереЖить - "Кризис?! Не-е, не слышали!" Вот, немного накатала баночек - #запасыназиму".
Фото: www.instagram.com/y.veli4ko.
А после сказанное пришлось корректировать. Величко заявила, что никакой икры в её холодильнике не было. А есть только варенье. Однако градус осуждения был настолько велик, что негативные комментарии продолжают сыпаться к записи и сейчас.
"Пир во время чумы", - пишет spatapetsh.
"Круто жить единороссовкой. Очень круто", - отмечает murmelena.
"А по какого такому спорту вы спортсменка? По набиванию холодильника?" - говорит tqb_insta.
"Вот это и главное. Плевать, что в день на один приём пищи меньше, главное, чтобы наши депутаты были довольны, ведь от них зависит будущее. Счастья вашему дому! Россия, вперёд!" - подчеркнул sergeant_pukanus.
"Кому-то к пенсии прибавили 77 рублей, а у "слуги народа" икра в пять рядов..." - негодует nudara79.
"Вам не стыдно? При том условии, что вы чувствуете себя лучше, чем 95% населения страны. Думаю, что не стыдно", - такие впечатления у ip_lawyer_beresnev.
"Хорошая шутка, уважаемый депутат. Мы запомнили, народ запомнил", - добавляет chester.88.
Собственно, как раз шуткой и пыталась объяснить свой пост депутат. Однако, судя по комментариям, теперь погасить скандал будет непросто.
Во втором посте единоросс попыталась объясниться. Фото: www.instagram.com/y.veli4ko.
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