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"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неприглядную подноготную митингов оппозиции
03 августа 2019, 04:54 • 77 • Политика
Молодежи в соцсетях раскрыли неприглядную подноготную митингов оппозиции в преддверии очередного такого мероприятия. Отмечая, что ради чужих политических амбиций молодые люди могут пострадать физически, их предупреждают: "Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой".
После прошедших в Москве беспорядков (ими закончился несанкционированный митинг) оппозиция вознамерилась провести еще один в ближайшее время. В соцсетях тревожатся, что на эти сомнительные мероприятия привлекают все больше молодежи – вплоть до школьников.
"Детки, сидите завтра дома. Это не ваша война. Тех, кто использует вас (Навальный и компания), самих используют взрослые дяди. Против других взрослых дядь. А вы по их сценарию должны быть биты и страдать. Кому совсем не повезёт – сидеть", - призвал пользователь Твиттера @dolg132007.
"А кому совсем-совсем не повезет - стать сакральной жертвой", - добавляет @EvgenIlemenev.
"По ходу так не получится. Надо что то делать с инертностью большинства (то есть нас). Организовываться и выходить их ремнём лупить", - предлагает "воспитательные меры" @DoomsDayPlace. Любопытно, что эту же идею высказывали и другие комментаторы.
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