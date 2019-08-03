"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неприглядную подноготную митингов оппозиции

После прошедших в Москве беспорядков (ими закончился несанкционированный митинг) оппозиция вознамерилась провести еще один в ближайшее время. В соцсетях тревожатся, что на эти сомнительные мероприятия привлекают все больше молодежи – вплоть до школьников.

"Детки, сидите завтра дома. Это не ваша война. Тех, кто использует вас (Навальный и компания), самих используют взрослые дяди. Против других взрослых дядь. А вы по их сценарию должны быть биты и страдать. Кому совсем не повезёт – сидеть", - призвал пользователь Твиттера @dolg132007.

"А кому совсем-совсем не повезет - стать сакральной жертвой", - добавляет @EvgenIlemenev.