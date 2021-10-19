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"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случае вступления Украины

19 октября 2021, 01:15  •  60 • Политика
Болгары готовы выйти из НАТО, если в Альянс примут Украину. "Кому это надо — воевать с Россией. И вообще, было бы из-за кого сердить РФ", - пишут они.
В Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО вынудит Россию принять самые активные меры по обеспечению своей безопасности, пишет болгарское издание Факти. Читатели считают, что если Украины примут в Североатлантический Альянс, то из него нужно будет срочно выходить.
Речь идёт о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказанные в интервью для фильма "Владимир Путин: хозяин игры". Этот фильм накануне показал французский телеканал France 5. Представитель Кремля предупредил, что у вступления Украины в НАТО будут серьёзные последствия.
Болгарии тогда нужно будет выйти из НАТО… кому это надо — воевать с Россией. И вообще, было бы из-за кого сердить РФ? София уже сейчас должна подготовить на всякий случай механизм выхода. Мы-то хоть сейчас готовы,
- пишет в комментариях один из болгарских читателей.
Как бы только вступление Украины в НАТО ни обернулось общими границами России с Польшей, Венгрией и Румынией,
- отмечает другой.
Украина не сможет вступить в НАТО — согласно правилам Альянса, у страны-кандидата не должно быть неразрешенных споров с соседями. Украину заставят признать независимость Крыма, Донбасса и Луганска,
- приводит Nation News слова третьего.
Напомним, что Киев давно мечтает о членстве Украины в ЕС и НАТО. Однако обе организации лишь обещают принять Незалежную в свои ряды, когда-нибудь в будущем.

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